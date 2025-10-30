Городовой / Город / Это свершилось: в России впервые запущено производство вакцины от вируса папилломы человека
Это свершилось: в России впервые запущено производство вакцины от вируса папилломы человека

Опубликовано: 30 октября 2025 20:00
Общий объем вложенных средств в создание и запуск проекта оценивается в 7,5 миллиарда рублей.

В Кировской области начал работу первый в стране завод, выпускающий вакцину против вируса папилломы человека полного производственного цикла, сообщает пресс-служба Фонда развития промышленности.

Ключевой особенностью является создание полного цикла — от состава антигена до готового препарата.

На разработку и запуск этого проекта направили инвестирование в размере 7,5 миллиарда рублей, при этом Фонд развития промышленности выделил 950 миллионов как льготный заём.

Такая вакцина впервые производится российскими специалистами и станет альтернативой зарубежным средствам, ранее применяемым в России.

Специалисты подтверждают: прививка от вируса папилломы человека заметно уменьшает смертность от злокачественных заболеваний шейки матки.

Эта форма рака входит в число наиболее часто встречающихся среди женщин младше 45 лет.

Благодаря запуску полного цикла производства повышается технологическая независимость страны в медицинской сфере.

Недавно в новостях появлялась информация о создании «цифрового двойника» для отслеживания состояния здоровья в России.

Эта технология также может стать частью комплексных мер по укреплению национальной системы здравоохранения.

Автор:
Юлия Аликова
Город
