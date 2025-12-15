Сайменский канал: что скрывает забытый пороховой погреб под Петербургом

Усадьба, разрушенная войной, и ее гранитное наследие.

На тихой окраине старинного Выборга, среди густого соснового бора, на берегу величественного Сайменского канала, раскинулась территория мызы Херттуала.

Эта земля хранит следы двух совершенно разных эпох — усадебной жизни и имперского военного строительства.

Пиени-Херттуала: эхо классицизма и слёзы войны

История Имения Херттуала уходит корнями в XV–XVI века, когда оно было передано шведским регентом Стен Стуре Старшим родственнице его супруги — Магдалене Шведской.

Переходя из рук в руки, усадьба в 1775 году обрела нового владельца — Йохана Фридриха фон Лаубе, а затем, через брак его дочери Марии, перешла к Йохану Фридриху Хакману.

XX век принёс имению новый виток развития. Инженер Лео Хакман, потомок рода, решил построить отдельную усадьбу — Пиени-Херттуала — в пяти километрах от Выборгской крепости.

Проектирование было доверено Уно Ульбергу, человеку, которому суждено было стать главным архитектором Выборга. В результате, в 1926–1927 годах возникло двухэтажное здание, “предположительно, в классическом стиле”.

Позднее к каменной стене во дворе добавились постройки для водителя и его автомобиля.

Однако военные события 1939–1940 годов нанесли усадьбе непоправимый урон — Пиени-Херттуала была разрушена. Сегодня о былом величии можно судить лишь по сохранившимся фрагментам.

“Размер усадебного дома можно оценить по сохранившемуся фундаменту — он был внушительным”.

До наших дней дошел цокольный этаж, облицованный гранитом, а также основание полукруглого балкона, выложенное “тёмно-красной плиткой”, и основания колонн.

Пороховой погреб: последняя крепость Империи

Неподалеку от усадебных руин, в скальном массиве, скрывается другой, куда более суровый памятник истории — Пороховой погреб Херттуала.

Его строительство началось в начале 1915 года и стало частью Русской крепости Выборг — последней полосы укреплений Российской империи, так и не достроенной до конца (работы велись в 1914–1917 годах).

Объект представляет собой сложную скальную конструкцию с двумя примечательными порталами, выполненными из заштукатуренного кирпича, отстоящими друг от друга примерно на 50 метров.

Внутри скалы прорыта входная ниша, от которой уходит штольня с двумя выходами. Центральный скальный массив окружен почти симметричными коридорами и комнатами.

Внутри погреба царит атмосфера таинственности. Встречается мнение, что в советское время здесь располагался Запасной Командный Пункт (ЗКП) Ленинградского округа, о чем якобы свидетельствуют внутренние переустройства.

Однако многие историки придерживаются иной версии. Они считают, что ЗКП мог здесь находиться, но вряд ли такого крупного военного соединения, поскольку объект расположен всего в 22 километрах от границы с Финляндией.

“По всей логике, ЗКП правильнее организовывать подальше от потенциального противника”.

Внутренние изменения, такие как “бетонные перегородки и сводчатые потолки более поздней датировки”, действительно существуют, что, вероятно, указывает на использование помещений в более поздний период, возможно, как “пост дежурного”.

Рядом с погребом видны два полуразрушенных здания — кирпичное и бетонное. Они, вероятно, служили артиллерийскими сараями, дополняя суровый военный ансамбль мызы Херттуала.

