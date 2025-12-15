Городовой / Город / Собственное дело: доходы россиян от предпринимательства взлетели до рекорда
Собственное дело: доходы россиян от предпринимательства взлетели до рекорда

Опубликовано: 15 декабря 2025 22:30
Global Look Press

Все больше жителей страны выбирают трудиться самостоятельно.

В период с января по сентябрь 2025 года доходы граждан России, занимающихся предпринимательской деятельностью, достигли 6,7 триллиона рублей. Этот показатель стал самым высоким за последние пять лет.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма увеличилась на 28%, сообщают «Известия», опираясь на исследования специалистов Высшей школы экономики.

Эксперты объясняют наблюдаемую динамику тем, что все больше жителей страны выбирают трудиться самостоятельно. Значительную роль сыграло упрощение процедуры создания малого бизнеса.

Цифровые сервисы предоставили возможность получать доход за счет даже незначительного количества заказов, что ранее было затруднительно.

По мнению специалистов, повлияли и процессы импортозамещения, благодаря которым на рынке появились отечественные бренды одежды, аксессуаров, товаров для дома, отдыха и путешествий.

Существенно выросло и количество граждан, работающих в статусе самозанятых.

Если в дальнейшем условия ведения дела останутся понятными, а экономическая ситуация будет требовать гибких подходов к занятости, рост продолжится. Среди факторов, способных поддержать этот тренд, называются:

  • стабильный внутренний спрос;
  • дальнейшее развитие транспортных и логистических решений;
  • повышение доверия потребителей к отечественным брендам.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге самой прибыльной сферой для специалистов оказалась строительная отрасль.

Юлия Аликова
