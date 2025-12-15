Зачем брать зонт, если ты уже под землей: скандальные протечки в новейших станциях Петербурга

Станции, где зонт нужнее, чем на улице.

Петербуржцы, не привыкшие к сухости, тем не менее с изумлением реагируют на появление водных потоков в тех местах, где их присутствие абсолютно недопустимо — в недрах метрополитена.

Город на Неве, известный своей близостью к воде, сталкивается с тем, что даже новейшие станции подземной системы не всегда справляются с испытанием геологическими реалиями.

Капризы «Дунайской» и патрулирование с ведрами

Станция «Дунайская», введенная в строй в 2019 году, стала своеобразным барометром влажности для Северной столицы.

Регулярные “водопроявления” заставляют пассажиров, спускающихся на платформы, мысленно готовиться к использованию зонтов, даже если на поверхности стоит ясная погода.

Недавний инцидент, когда вода хлынула в зону прибытия составов, вновь заставил метрополитен спешно реагировать. Учреждение объяснило ситуацию тем, что виной всему грунтовые воды.

Пришлось их откачивать, действуя “в рамках гарантийных обязательств”.

Начало эксплуатации станции было омрачено тем же сценарием. Первоначально ответственность за “затопления” возлагалась на “халатность персонала”.

Затем власти города переложили акцент на объективные трудности: станция расположена на участке с “водонасыщенными грунтами”. Руководство подземки, в свою очередь, не исключало и “плохое качество работ при строительстве” как сопутствующий фактор.

Водный кризис не ограничивается южными ветками. В ноябре прокуратура инициировала проверку после того, как переход на станции «Девяткино» был временно отрезан из-за потопа.

Надзорное ведомство распространило кадры, где видно, как “поток грязной воды течет через решетку ограждения подземки и проникает в проход к станции”. Проверка затронула и своевременность обслуживания, включая состояние трубопроводов.

Миллиарды на ремонт — и снова обвал

“Хозяйственные” неурядицы не обошли стороной и свежеотремонтированные объекты. Станция «Чернышевская», которая после масштабной реставрации открылась в 2024 году, уже в первые дни эксплуатации удивила пассажиров внезапными отказами эскалаторов.

Более того, поступали сообщения о “некой жидкости, капающей со свода над эскалатором”. Кульминацией стало обрушение штукатурки в октябре 2025 года, обнажившее арматурные каркасы.

Реконструкция этого ключевого узла «красной» линии, выполненная МСС с осени 2022 года, потянула на 2,1 млрд рублей. Завершение проекта неоднократно откладывалось. Недолгое состояние идеальной отреставрированной поверхности привело к тому, что подрядчику вновь предстоит устранять дефекты по гарантии.

Геологический барьер и оправдания системы

В самом метрополитене признают, что ряд элементов системы — вестибюли, платформы, тоннели — возведены в “сложных инженерно-геологических условиях”.

Учреждение указывает на расположение в “четвертичных отложениях (от суглинков до слоистых глин) и даже в намывных грунтах”.

Александр Ледяев, заведующий кафедрой «Тоннели и метрополитены» ПГУПС, подтверждает: петербургская геология, особенно верхние слои, представляет собой серьезное препятствие.

“Течи появляются в прослойке сверху, высота которой от 20 до 25 метров. Это довольно слабые и водонасыщенные грунты — иногда с вкраплениями древних подземных рек”.

Однако, как замечает транспортный инженер Иван Вергазов, старые станции, построенные в аналогичных условиях, не страдали от столь частых инцидентов. Он склонен полагать, что дело кроется в снижении стандартов — “качестве строительства и проектирования”.

Метрополитен предпочитает формулировать проблему как “производственные, конструктивные, эксплуатационные факторы, а также факторы, связанные с жизненным циклом сооружений”.

На новых объектах течи могут быть вызваны “динамическими нагрузками от автомобильного и трамвайного движения на поверхности” или плановыми усадками.

В учреждении открыто признают, что из-за “сжатых сроков выполнения строительно-монтажных работ, не всегда удается достичь стопроцентного результата” в части гидроизоляции.

Александр Ледяев заключает:

“Протечки, о которых мы слышим в последнее время, — это результат сегодняшнего времени”.

Он отмечает, что “30–40 лет назад станции «не текли» с такой частотой”. Тем не менее, инженер полагает: