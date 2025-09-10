Городовой / Город / Бастионы Петропавловской крепости: шесть имен, шесть символов новой России
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт

Бастионы Петропавловской крепости: шесть имен, шесть символов новой России

Опубликовано: 10 сентября 2025 12:46
Петропавловская крепость
Бастионы Петропавловской крепости: шесть имен, шесть символов новой России
globallookpress/ Веленгурин Владимир; JSC publishing house "Komsomolskaya Pravda"

Каждая деталь крепости, каждый камень, каждый бастион несет в себе глубокий смысл, отражая волю, стратегию и амбиции Петра Великого.

Шесть угловых бастионов крепости, названных в честь ближайших сподвижников царя, символизируют не просто оборонительные позиции, но и те основы, на которых строилась новая российская государственность и сам город.

Что такое бастион?

Прежде чем говорить о символике, стоит понять, что такое бастион. В фортификации бастион — это пятиугольное, выступающее вперед укрепление, являющееся частью крепостной стены.

Его конструкция позволяла вести фланговый огонь вдоль крепостных стен, защищая их от вражеского штурма и создавая практически непроницаемую оборону.

Именно такими мощными, выступающими в сторону реки и залива укреплениями и были изначально задуманы и построены бастионы Петропавловской крепости.

Шесть столпов новой России: символика бастионов

Изначально земляные, а затем и облицованные камнем, бастионы Петропавловской крепости получили имена в честь ближайших соратников Петра I, каждый из которых был ключевой фигурой в его преобразованиях. Их имена и роли отражают многогранный характер петровских реформ:

  1. Государев бастион: самый первый и главный бастион, названный в честь самого Петра I. Он символизирует непоколебимую волю монарха, абсолютную власть и личное участие царя в основании и строительстве новой столицы. Это символ государственности, централизации власти и личного лидерства, которые были краеугольным камнем всех петровских преобразований.

  2. Меншиков бастион: носит имя Александра Даниловича Меншикова — ближайшего сподвижника, «правой руки» Петра, первого губернатора Санкт-Петербурга. Символизирует исполнительную власть, прагматизм, преданность и невероятную энергию. Меншиков был человеком, на которого Петр мог полностью положиться в самых сложных задачах — от строительства города до ведения военных кампаний. Его бастион — это олицетворение силы действия и управленческого гения.

  3. Нарышкин бастион: назван в честь рода Нарышкиных — материнских родственников Петра I, представлявших старую, но влиятельную аристократию, которая должна была быть интегрирована в новую систему. Символизирует преемственность, связь с традицией и в то же время её подчинение новой воле монарха. С этого бастиона ежедневно с 1865 года в 12:00 раздаётся полуденный выстрел — живая традиция, объединяющая прошлое и настоящее.

  4. Трубецкой бастион: имя связано с князем Иваном Юрьевичем Трубецким — одним из старейших и наиболее верных военачальников Петра. Он символизирует военную мощь, верность престолу и оборонительную силу государства. Любопытно, что позже этот бастион станет известен как главная тюрьма крепости, что придаст ему второстепенную, более мрачную символику, но изначально его назначение было чисто оборонительным.

  5. Зотов бастион: назван в честь Никиты Моисеевича Зотова — первого учителя Петра, человека, отвечавшего за просвещение, создание типографий и распространение знаний. Символизирует знания, просвещение, реформу государственного управления и интеллектуальный базис новой России. Зотов был не просто наставником, но и важной фигурой в формировании просвещенной бюрократии.

  6. Головкин бастион: в честь графа Гавриила Ивановича Головкина — первого канцлера Российской империи, отвечавшего за внешнюю политику. Символизирует дипломатию, международные связи и утверждение России на мировой арене. Его бастион — это символ того самого «окна в Европу», которое Петр прорубал не только силой оружия, но и мастерством дипломатов.

Крепость как метафора новой России

Таким образом, бастионы Петропавловской крепости — это не просто оборонительные элементы. Они — символическое воплощение всей петровской эпохи.

Каждый бастион представляет собой один из столпов, на которых Петр I строил новое государство: личная воля монарха, эффективное управление, интеграция элит, военная мощь, просвещение и успешная дипломатия.

Вся крепость в целом, с её шестью бастионами, становится метафорой мощной, рационально организованной и ориентированной на Запад России, созданной волей одного человека и усилиями его преданных соратников.

Это был не только щит от внешних врагов, но и манифест новой государственной идеологии, воплощенный в камне и названиях.

Петропавловская крепость — это живой урок истории, напоминающий о том, как из смелого замысла и героических усилий рождаются целые города и меняется судьба страны.

Автор:
Юлия Тюрина
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще