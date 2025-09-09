Городовой / Общество / «Новые собственники жилья не отвечают за долги»: о чем следует помнить тем, кто продает свою квартиру
«Новые собственники жилья не отвечают за долги»: о чем следует помнить тем, кто продает свою квартиру

Опубликовано: 9 сентября 2025 18:01
продажа квартиры
«Новые собственники жилья не отвечают за долги»: о чем следует помнить тем, кто продает свою квартиру
globallookpress/Komsomolskaya Pravda

Полный чек-лист для продавца — от ЕГРН до долгов по капремонту.

Продажа квартиры — процесс, требующий внимательности и подготовки.

Юрист по недвижимости, член Союза Юристов блогеров при МГЮА им. Кутафина и Ассоциации юристов России Галина Земскова разъяснила порталу «Городовой», какие документы необходимы собственнику для успешной сделки.

Это поможет избежать неприятных сюрпризов и юридических сложностей.

Основа сделки: правоустанавливающие документы и ЕГРН

“Существует 2 основных документа”, — отмечает Галина Земскова.

Первый — это правоустанавливающие документы, подтверждающие право собственности продавца. К ним относятся договор купли-продажи, свидетельство о праве на наследство, договор приватизации, мены или дарения.

“Этот документ указан в свидетельстве на квартиру (если собственность оформлена до 2015 года) или в выписке из ЕГРН, если после”, — поясняет юрист.

Второй важный документ — свежая выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

“В этом документе содержатся сведения об объекте и самом собственнике, а также об обременениях”, — говорит Земскова.

Ее можно получить на портале «Госуслуги» или в МФЦ.

«Лишние» жильцы и долги: о чем еще стоит позаботиться

“Еще одним важным документом является справка о зарегистрированных в жилом помещении”, — указывает юрист.

Она особенно актуальна, если квартира досталась по наследству или приватизации, так как в ней указаны лица, имеющие право проживать в недвижимости, даже не являясь ее собственниками.

“Перед приобретением, важно, чтобы они были сняты с регистрации”, — подчеркивает Земскова.

Также необходимо подготовить справки об отсутствии долгов по коммунальным платежам.

“Новые собственники жилья не отвечают за долги предыдущих владельцев, кроме капитального ремонта”, — предупреждает она.

Долг по капремонту, согласно Гражданскому и Жилищному кодексам, переходит на нового владельца.

Автор:
Ксения Пронина Федор Никонов
Общество
