«Новые собственники жилья не отвечают за долги»: о чем следует помнить тем, кто продает свою квартиру

Продажа квартиры — процесс, требующий внимательности и подготовки.
Юрист по недвижимости, член Союза Юристов блогеров при МГЮА им. Кутафина и Ассоциации юристов России Галина Земскова разъяснила порталу «Городовой», какие документы необходимы собственнику для успешной сделки.
Это поможет избежать неприятных сюрпризов и юридических сложностей.
Основа сделки: правоустанавливающие документы и ЕГРН
“Существует 2 основных документа”, — отмечает Галина Земскова.
Первый — это правоустанавливающие документы, подтверждающие право собственности продавца. К ним относятся договор купли-продажи, свидетельство о праве на наследство, договор приватизации, мены или дарения.
“Этот документ указан в свидетельстве на квартиру (если собственность оформлена до 2015 года) или в выписке из ЕГРН, если после”, — поясняет юрист.
Второй важный документ — свежая выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).
“В этом документе содержатся сведения об объекте и самом собственнике, а также об обременениях”, — говорит Земскова.
Ее можно получить на портале «Госуслуги» или в МФЦ.
«Лишние» жильцы и долги: о чем еще стоит позаботиться
“Еще одним важным документом является справка о зарегистрированных в жилом помещении”, — указывает юрист.
Она особенно актуальна, если квартира досталась по наследству или приватизации, так как в ней указаны лица, имеющие право проживать в недвижимости, даже не являясь ее собственниками.
“Перед приобретением, важно, чтобы они были сняты с регистрации”, — подчеркивает Земскова.
Также необходимо подготовить справки об отсутствии долгов по коммунальным платежам.
“Новые собственники жилья не отвечают за долги предыдущих владельцев, кроме капитального ремонта”, — предупреждает она.
Долг по капремонту, согласно Гражданскому и Жилищному кодексам, переходит на нового владельца.