«Кардинально меняет финансовую привлекательность»: где взять ипотеку на коммуналку и почему это выгодно

Возврат коммунальных квартир — это отражение текущего кризиса на рынке жилья, который можно обратить себе в плюс.

В последнее время комнаты в коммунальных квартирах в большинстве крупных городов России стали востребованы.

Дело в том, что такое жилье стало компромиссным решением для тех, кто не может позволить себе отдельную квартиру. Это поднимает и цены на коммуналки.

За последний год стоимость комнат выросла в 64 из 70 городов России. В среднем рост составил почти 10%, но в некоторых регионах цены выросли более чем на 50%.

Москва и Санкт-Петербург входят в лидеры по росту цены — в столице средняя цена комнаты уже превысила 4,6 миллиона рублей, а в Петербурге — около 3 миллионов.

Интересно, что комнаты покупают не только студенты или приезжие, но и коренные жители, так как жилье по ипотеке им недоступно.

Но все не так просто

Однако взять ипотеку и на комнату в коммунальной квартире не так просто, так как это долевая собственность.

Президент компании «Коллегия Риэлторов» Елена Ковалерова-Павловская рассказала «Городовому», про особенности такой покупки.

Какие банки дают ипотеку на комнату-долю в Петербурге?

«Сбербанк: Крупнейший игрок, который кредитует покупку долей, но выдвигает строгие условия. Главное требование — нотариально заверенные отказы от права преимущественной покупки от всех без исключения сособственников коммунальной квартиры. Это дорогостоящая и зачастую сложная процедура, так как найти всех собственников и уговорить их посетить нотариуса бывает непросто. Примсоцбанк. Этот банк зарекомендовал себя как один из самых лояльных к заемщикам, покупающим доли. Его ключевое преимущество — альтернативная процедура уведомления сособственников. Если получить отказ у нотариуса не удается, банк допускает отправку им уведомлений о продаже доли через почтовые отправления с описью вложения. При отсутствии ответа в течение месяца считается, что они не против сделки. Это значительно упрощает и удешевляет процесс», — рассказывает эксперт.

По словам Елены Ковалеровой-Павловской есть и другие более мелкие региональные банки, но их условия и ставки необходимо уточнять в каждом конкретном случае индивидуально.

Скрытый бонус: комната как билет на расселение

Покупка комнаты в коммунальной квартире — это не только решение жилищного вопроса «здесь и сейчас». Для многих это стратегический шаг с расчетом на будущее.

Речь идет о городских программах расселения коммунальных квартир.

«В Санкт-Петербурге действуют программы для граждан, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий. Важный нюанс: владельцы комнат в коммуналках имеют приоритетное право на расселение», — говорит эксперт.

Как это работает?

1. Вы покупаете комнату и оформляете ее в собственность.

2. Прописываетесь в ней (для многих программ это обязательное условие).

3. Обращаетесь в администрацию своего района, чтобы встать на учет в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий (если площадь на человека меньше учетной нормы).

4. Как собственник комнаты в коммунальной квартире, вы попадаете в отдельную целевую программу по расселению.