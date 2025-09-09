«Кардинально меняет финансовую привлекательность»: где взять ипотеку на коммуналку и почему это выгодно

В последнее время комнаты в коммунальных квартирах в большинстве крупных городов России стали востребованы.
Дело в том, что такое жилье стало компромиссным решением для тех, кто не может позволить себе отдельную квартиру. Это поднимает и цены на коммуналки.
За последний год стоимость комнат выросла в 64 из 70 городов России. В среднем рост составил почти 10%, но в некоторых регионах цены выросли более чем на 50%.
Москва и Санкт-Петербург входят в лидеры по росту цены — в столице средняя цена комнаты уже превысила 4,6 миллиона рублей, а в Петербурге — около 3 миллионов.
Интересно, что комнаты покупают не только студенты или приезжие, но и коренные жители, так как жилье по ипотеке им недоступно.
Но все не так просто
Однако взять ипотеку и на комнату в коммунальной квартире не так просто, так как это долевая собственность.
Президент компании «Коллегия Риэлторов» Елена Ковалерова-Павловская рассказала «Городовому», про особенности такой покупки.
Какие банки дают ипотеку на комнату-долю в Петербурге?
«Сбербанк: Крупнейший игрок, который кредитует покупку долей, но выдвигает строгие условия.
Главное требование — нотариально заверенные отказы от права преимущественной покупки от всех без исключения сособственников коммунальной квартиры.
Это дорогостоящая и зачастую сложная процедура, так как найти всех собственников и уговорить их посетить нотариуса бывает непросто.
Примсоцбанк. Этот банк зарекомендовал себя как один из самых лояльных к заемщикам, покупающим доли. Его ключевое преимущество — альтернативная процедура уведомления сособственников.
Если получить отказ у нотариуса не удается, банк допускает отправку им уведомлений о продаже доли через почтовые отправления с описью вложения.
При отсутствии ответа в течение месяца считается, что они не против сделки. Это значительно упрощает и удешевляет процесс», — рассказывает эксперт.
По словам Елены Ковалеровой-Павловской есть и другие более мелкие региональные банки, но их условия и ставки необходимо уточнять в каждом конкретном случае индивидуально.
Скрытый бонус: комната как билет на расселение
Покупка комнаты в коммунальной квартире — это не только решение жилищного вопроса «здесь и сейчас». Для многих это стратегический шаг с расчетом на будущее.
Речь идет о городских программах расселения коммунальных квартир.
«В Санкт-Петербурге действуют программы для граждан, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий.
Важный нюанс: владельцы комнат в коммуналках имеют приоритетное право на расселение», — говорит эксперт.
Как это работает?
1. Вы покупаете комнату и оформляете ее в собственность.
2. Прописываетесь в ней (для многих программ это обязательное условие).
3. Обращаетесь в администрацию своего района, чтобы встать на учет в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий (если площадь на человека меньше учетной нормы).
4. Как собственник комнаты в коммунальной квартире, вы попадаете в отдельную целевую программу по расселению.
«В результате вас могут расселить, предоставив отдельную квартиру (чаще всего по договору социального найма), либо выделив целевой сертификат или субсидию на покупку нового жилья.
Размер субсидии рассчитывается индивидуально, но сам факт такой возможности кардинально меняет финансовую привлекательность покупки комнаты.
Это уже не просто трата, а долгосрочная инвестиция в получение отдельного жилья от города», — отмечает Елена Ковалерова-Павловская.