Тайна женского правления: почему мужчины русских императриц не становились царями

Такие великие императрицы, как Елизавета Петровна и Екатерина II имели фаворитов, но не возводили их на престол.

В России большую часть XVIII века страной правили женщины — императрицы. Но при этом их мужья, даже если были рядом, то не становились соправителями, более того, Екатерина Великая сменила на престоле своего мужа. Почему так происходило? Давайте разбираться.

Женщины у власти — редкость для Европы

В Европе XVIII века власть обычно передавалась мужчинам, а женщины, если и становились правительницами, то почти всегда через мужей или регентство. Россия же выделялась тем, что императрицы — Екатерина I, Анна Иоанновна, Елизавета Петровна, Екатерина II правили самостоятельно, без своих мужей на троне.

Главный принцип — династическая легитимность

Вся система наследования власти в России строилась вокруг идеи династической легитимности, то есть, чтобы власть оставалась в руках представителей рода Романовых и их законных наследников. При этом очень важно было, чтобы супруг императрицы тоже принадлежал к этой династии или был признан официально. Если муж был иностранцем или не имел «правильного» происхождения, он не мог претендовать на власть.

Например, Екатерина I, жена Петра Великого, стала императрицей после его смерти, хотя была немкой по происхождению и в прошлом — простой служанкой. Петр I короновал ее как равную себе, что было беспрецедентно. Есть версия, что Елизавета Петровна, дочь Петра Великого, имела тайный брак с Алексеем Разумовским, однако он никогда не был провозглашен императором.

Почему фавориты не становились императорами?

Во-первых, многие императрицы были вдовами и не вступали во второй брак, чтобы не создавать угрозу династии. Во-вторых, даже если у них были фавориты или тайные отношения, эти мужчины не получали официального статуса соправителей. Это объясняется страхом, что муж, особенно иностранного происхождения, может попытаться узурпировать власть.

Пример с Екатериной Великой и ее фаворитами

Екатерина II, одна из самых известных императриц, она имела несколько фаворитов — Григория Потемкина, Григория Орлова и других. Но ни один из них не получил права на трон. Екатерина понимала, что передача власти вне законной династии вызовет хаос и недоверие. Даже когда Орлов пытался использовать свои отношения с ней для получения власти, Екатерина отвергла такие попытки, сохранив престол за своим сыном Павлом.

Закон Петра I о престолонаследии

Петр Великий в 1722 году издал указ, который дал государю право самому назначать наследника, а не следовать строгой линии по старшинству. Это был способ сохранить власть в руках Романовых. Благодаря этому указу, императрицы могли править самостоятельно, а мужья не имели автоматического права становиться императорами, передает сайт Арзамас.