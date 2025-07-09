Чугун Петербурга — от мостов и решеток до декора на фасадах: история литейного искусства в городе на Неве

Прогуляйтесь по Петербургу и увидите, как прочный и пластичный чугун стал одним из символов города, застыв в изящных мостах, ажурных решетках и утонченном декоре фасадов.

Петербург — это город камня и воды, но не менее важным материалом, формирующим его облик, является чугун.

Этот сплав железа с углеродом, прочный, долговечный и, что особенно важно для искусства, прекрасно поддающийся литью, использовался в Северной столице с первых лет ее основания.

Из чугуна создавали не только утилитарные конструкции, но и настоящие произведения искусства, которые и сегодня украшают город.

Почему чугун? — Свойства материала и его значение

Популярность чугуна в Петербурге объясняется несколькими причинами.

Во-первых, его прочность и долговечность делали его идеальным для мостов, решеток, ограждений – элементов, подверженных воздействию влажного климата и механическим нагрузкам.

Во-вторых, технология литья позволяла создавать сложные, ажурные формы, имитирующие кованые изделия, но при этом дешевле и быстрее в производстве. Это открыло широкие возможности для декоративного оформления.

В XIX веке, с развитием промышленности, в Петербурге и его окрестностях появились крупные литейные заводы (например, знаменитый Александровский завод), которые стали важными центрами производства чугунных изделий для нужд города.

Символы города из чугуна — мосты и ограды

Самые известные примеры использования чугуна в Петербурге — это, безусловно, мосты и парковые решетки.

Мосты: Многие петербургские мосты украшены великолепными чугунными решетками. Изящные перила Аничкова моста с его знаменитыми конями, строгие, но изящные решетки Литейного моста (первого постоянного моста через Неву, названного так в честь расположенного рядом Литейного двора), классические ограды Дворцового моста — все это примеры высокого мастерства чугунного литья. Часто сами конструкции мостов, особенно малых, пешеходных, также выполнялись из чугуна.

Решетки: Ограда Летнего сада, созданная по проекту архитектора Георга Фельтена, считается одним из шедевров чугунного литья в стиле классицизма. Ее строгий ритм и изысканный декор стали образцом для многих других ограждений в городе. Чугунные решетки украшают парки, сады, скверы, набережные.

Чугун в деталях — фасады и интерьеры

Чугун использовался не только в крупных конструкциях, но и в меньших, часто незаметных деталях архитектуры.

Балконы: Многие доходные дома XIX века имеют ажурные чугунные балконные решетки, каждая из которых могла иметь уникальный вид.

Лестницы: Внутри парадных старых домов иногда можно встретить грандиозные лестницы с чугунными ступенями и богато украшенными чугунными перилами.

Декор фасадов: Чугунные репеи (накладные украшения), розетки, кронштейны, детали оконных переплетов добавляли фасадам выразительность и богатство.

Фонари: Множество уличных фонарей в Петербурге изготовлено из чугуна. Их вид варьируется от строгих классических до витиеватых в стиле модерн.

Чугун Петербурга — это безмолвная, но выразительная летопись промышленной и художественной истории города.

Он присутствует повсюду, от грандиозных мостов до малых деталей на фасадах, свидетельствуя о таланте инженеров и мастеров-литейщиков, которые сумели превратить металл в необходимый элемент петербургского архитектурного облика.