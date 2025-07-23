Дом «Слеза социализма» в Петербурге: утопия, ставшая реальностью

Дом-коммуна на улице Рубинштейна, 7, был построен в 1931 году по проекту архитектора Андрея Оля.
Это был один из первых в Ленинграде домов-коммун, призванных воплотить идеи коллективного быта и равенства.
В нем должны были жить молодые инженеры и литераторы, которые своим примером должны были показать, как строить социализм.
Архитектурные особенности
Дом-коммуна выполнен в стиле конструктивизма и отличается строгими линиями и минимализмом.
Он состоит из двух частей: шестиэтажной со стороны переулка и пятиэтажной со стороны улицы.
На крыше расположена терраса, которая должна была служить солярием для жителей.
Жизнь в доме-коммуне
Жизнь в «Слезе социализма» была далека от идеалов. Кухни и ванные комнаты были общими, что создавало неудобства для жильцов.
Акустика в доме была настолько хорошей, что разговоры на нижних этажах были слышны на верхних.
Несмотря на это, дом-коммуна стал домом для многих известных личностей, таких как Ольга Берггольц, Маргарита Довлатова и Вольф Эрлих.
Современное состояние
Сегодня дом-коммуна продолжает жить своей жизнью. В нем по-прежнему живут люди, а на первом этаже расположены рестораны и кафе.
Однако здание нуждается в ремонте, особенно крыша, которая протекает во время дождей.
Культурное значение
«Слеза социализма» — это не только архитектурный памятник, но и символ эпохи, когда мечты о новом обществе пытались воплотить в жизнь.
Он напоминает нам о том, как идеи, казавшиеся утопическими, могут стать реальностью, но не всегда такой, какой ее представляли.