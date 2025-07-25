Первые фотостудии в Петербурге: где делали портреты в XIX веке до ателье Буллы?

Задолго до появления знаменитых фотоателье рубежа веков, вроде того, что основал Карл Булла, в городе уже работали пионеры светописи.

История фотографии в России началась практически сразу после ее изобретения во Франции.

Уже в 1839 году, когда Луи Дагер публично объявил о своем открытии (дагеротипии), эта новость достигла Санкт-Петербурга.

Император Николай I проявил к новинке большой интерес, и вскоре первые дагеротипы появились в столице.

Первая коммерческая фотостудия в Санкт-Петербурге открылась очень рано — в 1840 году.

Ее основали немецкий фотограф Александр Шульц и французский оптик Теодор Христиан Денъер (Теофиль-Жозеф Денъер). Располагалась она на Невском проспекте, в доме № 12.

Именно здесь были сделаны одни из первых профессиональных портретов в России.

В это время создание снимка было сложным и долгим процессом: требовалось яркое освещение, долгое позирование (до нескольких минут!) и кропотливая работа с химикатами.

Стоимость дагеротипа была высокой, что делало услугу доступной в основном для состоятельных людей.

Пионеры и их ателье

После Шульца и Денъера, ставших первооткрывателями, в Петербурге стали появляться и другие фотостудии.

Конкуренция росла, технологии совершенствовались, и фотопортрет становился хоть и не массовым, но все более распространенным явлением среди среднего и высшего класса.

Среди известных пионеров петербургской фотографии был Сергей Левицкий, один из самых талантливых русских фотографов XIX века.

Он много учился в Европе, осваивал новые методы и внес значительный вклад в развитие портретной фотографии. Его студия привлекала множество известных личностей.

Другим видным мастером был Карл Бергамаско, чье ателье также пользовалось большой популярностью.

Эти фотографы активно экспериментировали со светом, фоном, позами, стремясь сделать портрет не просто фиксацией внешности, но и художественным произведением.

Студии обычно располагались на верхних этажах зданий, чтобы использовать естественное освещение из больших окон или стеклянных потолков. Внутри создавалась особая атмосфера:

были специальные кресла с фиксаторами для головы, помогающие клиенту сохранять неподвижность во время долгой выдержки.

использовались разнообразные фоны и реквизит: драпировки, колонны, бутафорская мебель, создающие живописную обстановку.

темные комнаты для проявки и печати были неотъемлемой частью любой студии.

Кто позировал для первых фотографов?

В первые десятилетия существования фотографии ее клиентами были в основном представители высшего общества, аристократия, чиновники, купцы.

Для них это была возможность иметь свой портрет, созданный новым, удивительным способом.

Особый интерес представляют дагеротипы декабристов.

Сохранились уникальные снимки некоторых декабристов, сделанные Шульцем и Денъером после их возвращения из ссылки.

Эти портреты, выполненные на металлических пластинах, обладают особой документальной и исторической ценностью.

Они стали одними из первых фотографических свидетельств жизни людей, переживших трагические события 1825 года.

По мере удешевления процесса и появления новых форматов, таких как амбротипы (снимки на стекле) и особенно «карточки-визиты» (небольшие фотографии, которые стали невероятно популярны во второй половине XIX века), круг клиентов фотостудий расширялся.

Появилась мода обмениваться такими карточками, собирать их в альбомы.

Предшественники эпохи Буллы

К середине XIX века петербургские фотостудии стали неотъемлемой частью городской жизни.

Они не просто фиксировали облик людей, но и документировали эпоху, ее нравы, моду, социальные типы.

Работы пионеров — Шульца, Денъера, Левицкого, Бергамаско и многих других — заложили основу для развития российской фотографии.

Именно на этом фундаменте, в атмосфере уже развитого интереса к фотографии, появились и стали успешными такие мастера, как Карл Булла.

Его студия, открывшаяся позже, в конце XIX века, стала символом уже другой эпохи — эпохи активной репортажной фотографии, широкой доступности снимков и развития фотожурналистики.

Но первые шаги, первые портреты «светописью», были сделаны в скромных, по сегодняшним меркам, ателье на Невском проспекте и других улицах Петербурга, где застывало время на хрупких дагеротипных пластинах и стеклянных негативах, сохраняя для нас лица людей позапрошлого века.