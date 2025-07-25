Резервуар Водонапорной Башни на Шпалерной: как выглядел огромный бак для воды и что в нем сейчас?

Прогуливаясь по Центру Санкт-Петербурга, невозможно не заметить водонапорную башню на Шпалерной Улице, напротив Таврического Дворца. Когда-то она была сердцем первой городской системы водоснабжения, храня огромные объемы воды.

Эта необычная башня появилась в Петербурге в 1863 году.

Ее построили как часть главной водопроводной станции, чтобы обеспечить город централизованным водоснабжением — по тем временам это было настоящее инженерное чудо!

Над проектом работали архитектор Эрнест Густавович Шуберский и инженер-архитектор Иван Александрович Мерц, который даже жил на стройке все четыре года, пока шла работа.

Башня выполнена в стиле, который напоминает средневековую крепость — такая форма была не только красивой, но и функциональной, ведь ей нужно было выдерживать вес огромных объемов воды.

Как работала водонапорная система: роль баков внутри

Сердцем водонапорной башни были ее резервуары — те самые «баки для воды».

Вода для города бралась из Невы. Сначала она поступала в специальный подземный резервуар, расположенный ниже уровня реки.

Из него, пройдя через систему фильтров для очистки, вода насосами подавалась наверх, прямо в башню.

Именно внутри башни, на разных уровнях, находились два больших резервуара.

Вода накапливалась в них, а затем самотеком (просто под действием силы тяжести) поступала в дома петербуржцев и уличные водоразборные колонки.

Более высокий резервуар использовался в часы наибольшего потребления — днем, а тот, что пониже — ночью, когда расход воды был меньше.

Таким образом, баки внутри башни играли роль гигантского накопителя и регулятора давления воды в городской сети.

Эта система исправно работала около сорока лет, обеспечивая город чистой водой.

Новая жизнь старой башни: «Вселенная воды»

В начале XX века, с развитием технологий водоснабжения, необходимость в водонапорной башне отпала, и она перестала использоваться по своему прямому назначению.

Долгое время здание стояло, ожидая своей судьбы.

А в начале нашего века, к 300-летнему юбилею Санкт-Петербурга, появилась замечательная идея — превратить историческую башню в музейный комплекс, посвященный воде и истории водоснабжения города.

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» провел масштабный ремонт и реконструкцию (2001–2002 годы), и в 2003 году открылся экспозиционно-выставочный комплекс под названием «Вселенная Воды».

Во время реконструкции к башне сделали современную пристройку — пожарную лестницу и дополнительный лифт.

Сначала это вызвало споры среди защитников исторического облика, но со временем к ней привыкли, и сейчас многие видят в ней символ потока воды, стремящегося вверх.

Что находится внутри башни и на территории комплекса сегодня?

Сегодня старая водонапорная башня наполнена новыми смыслами и экспозициями. Сам музейный комплекс состоит из трех частей:

«Мир воды Санкт-Петербурга»: это основная экспозиция на нескольких этажах (с третьего по седьмой), куда можно подняться по лестнице. Здесь с помощью аудиогида и интерактивных экранов можно узнать много интересного об истории водоснабжения города.

«Подземный мир Петербурга»: этот отдел, посвященный подземным коммуникациям города, можно посетить только с экскурсией.

«Вселенная воды»: еще одна экскурсионная зона, рассказывающая о воде в целом — ее роли на планете, свойствах и значении для жизни.

Помимо самой башни, на территории комплекса тоже есть что посмотреть.

Перед входом стоит трогательный Памятник Петербургскому Водовозу — человеку, который в старые времена доставлял воду жителям города. Есть небольшой сквер с фонтаном, где можно отдохнуть.

Среди экспонатов под открытым небом — орудия времен Великой Отечественной Войны и бронированная будка, в которой укрывались сотрудники Водоканала во время блокадных обстрелов.

Здесь же находится Мемориал Работникам Водоканала, погибшим в те страшные годы, и часы, остановившиеся в момент попадания снаряда.

Особое место занимает Инсталляция «Глобус», которая наглядно показывает, как мало на Земле пресной воды, доступной человеку, по сравнению с огромным объемом соленых океанов.

От функции к смыслу

Водонапорная башня на Шпалерной прошла долгий путь от чисто утилитарного инженерного сооружения, где хранились миллионы литров воды, до современного музейного центра.

Ее массивные баки уступили место экспозициям, рассказывающим о воде — источнике жизни и основе городской инфраструктуры.

Сегодня это место — не только памятник промышленной архитектуры XIX века, но и увлекательное пространство, где можно узнать о том, как устроен водный мир вокруг нас и как обеспечивался один из самых важных ресурсов в истории большого города.