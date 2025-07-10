Пенсия с надбавкой в 70 лет? В Госдуме предложили новую систему выплат для пожилых россиян

В Госдуме предложили новую систему выплат для пожилых россиян.

В Государственную Думу внесен законопроект, предлагающий выплачивать россиянам надбавку к пенсии уже с 70 лет — вместо нынешних 80. Инициатором выступил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Пенсионные выплаты: сдвиг по возрасту

«Повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости предлагается установить дифференцированно в зависимости от возраста…», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Таким образом, планируется выплачивать надбавку в размере 100% фиксированной выплаты достигшим 70 лет, 200% — достигшим 80 лет или являющимся инвалидами I группы, и 300% — достигшим 90 лет.

Как пишет ТАСС, также предлагается установить повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по инвалидности в сумме, равной 200% для лиц, являющихся инвалидами I группы.

Категория получателя Возраст/статус Размер надбавки (от базовой выплаты) Итоговая сумма, руб. (2025) Пенсионеры по старости 70 лет 100% 8 907,7 Пенсионеры по старости 80 лет 200% 17 815,4 Пенсионеры по старости 90 лет 300% 26 723,1 Инвалиды I группы (пенсия по инвалидности) Любой возраст 200% 17 815,4

Идея «снизу»: проблема озвучена пенсионерами

Как пояснил Нилов, идея законопроекта возникла во время приема граждан, где проблему озвучил пенсионер из Луганска.

Депутат отмечает, что установленный в настоящее время возраст 80 лет, предоставляющий право на получение повышенной фиксированной выплаты, «не дает значительной части пожилых граждан возможности реализовать это право».

Статистика против: «дожить до выплаты»

Статистические данные, приведенные Ниловым, подтверждают необходимость изменения пенсионной системы.

«В России до 80 лет доживает только 24,6% мужчин и 54% женщин, а до 90 лет - лишь 16% мужчин и около 34% женщин», — утверждает депутат.

Таким образом, большая часть граждан не успевает воспользоваться предусмотренными надбавками. Будет ли законопроект принят и получит ли поддержку правительства — покажет время.