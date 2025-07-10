Пенсия с надбавкой в 70 лет? В Госдуме предложили новую систему выплат для пожилых россиян

В Государственную Думу внесен законопроект, предлагающий выплачивать россиянам надбавку к пенсии уже с 70 лет — вместо нынешних 80. Инициатором выступил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Пенсионные выплаты: сдвиг по возрасту
«Повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости предлагается установить дифференцированно в зависимости от возраста…», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Таким образом, планируется выплачивать надбавку в размере 100% фиксированной выплаты достигшим 70 лет, 200% — достигшим 80 лет или являющимся инвалидами I группы, и 300% — достигшим 90 лет.
Как пишет ТАСС, также предлагается установить повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по инвалидности в сумме, равной 200% для лиц, являющихся инвалидами I группы.
|Категория получателя
|Возраст/статус
|Размер надбавки (от базовой выплаты)
|Итоговая сумма, руб. (2025)
|Пенсионеры по старости
|70 лет
|100%
|8 907,7
|Пенсионеры по старости
|80 лет
|200%
|17 815,4
|Пенсионеры по старости
|90 лет
|300%
|26 723,1
|Инвалиды I группы (пенсия по инвалидности)
|Любой возраст
|200%
|17 815,4
Идея «снизу»: проблема озвучена пенсионерами
Как пояснил Нилов, идея законопроекта возникла во время приема граждан, где проблему озвучил пенсионер из Луганска.
Депутат отмечает, что установленный в настоящее время возраст 80 лет, предоставляющий право на получение повышенной фиксированной выплаты, «не дает значительной части пожилых граждан возможности реализовать это право».
Статистика против: «дожить до выплаты»
Статистические данные, приведенные Ниловым, подтверждают необходимость изменения пенсионной системы.
«В России до 80 лет доживает только 24,6% мужчин и 54% женщин, а до 90 лет - лишь 16% мужчин и около 34% женщин», — утверждает депутат.
Таким образом, большая часть граждан не успевает воспользоваться предусмотренными надбавками. Будет ли законопроект принят и получит ли поддержку правительства — покажет время.