«Бежит весь в крови»: в новостройке Петербурга на голову ребенка обрушился потолок

На Пахомовской улице в Петербурге произошел случай, который мог закончиться трагедией. В доме № 22 на голову 8-летнему мальчику, который шел к лифту, обрушился элемент подвесного потолка размером 50 на 50 см. Мать мальчика с ужасом описала момент.

«Ребенок вышел погулять и, не доходя до лифта, ему на голову упал вот этот элемент потолка. Это произошло за доли секунды. Открываем дверь, а он уже бежит весь в крови», — рассказала «78 каналу» мать школьника Дарья.

Мальчик получил две глубокие раны на голове, которые пришлось зашить. К счастью, сотрясения мозга удалось избежать. Мать пояснила, что элемент потолка был легким, но опасным из-за острых краев. Сейчас ребенок находится в нормальном состоянии и ближайшие десять дней проведет дома под наблюдением врачей

Семья не раз жаловалась на состояние потолков, но управляющая компания не реагировала. Дом сдан всего год назад, а проблем — уже масса.