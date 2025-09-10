Городовой / Общество / Кусочек истории, застывший в кирпиче: для чего в «сталинках» делали высокие пороги
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт

Кусочек истории, застывший в кирпиче: для чего в «сталинках» делали высокие пороги

Опубликовано: 10 сентября 2025 15:01
Сталинка
Кусочек истории, застывший в кирпиче: для чего в «сталинках» делали высокие пороги
Global Look Press / Konstantin Kokoshkin

Каждый высокий порог в «сталинке» — это продуманное инженерное решение, которое когда-то обеспечивало тепло, тишину и комфорт в одном из самых престижных квартирных фондов своего времени.

«Сталинки» — это не просто старые дома, а целая эпоха, которая до сих пор живет в кирпичных стенах и штукатурке.

Эти квартиры с высокими потолками, толстыми стенами считаются эталоном надежности и качества строительства.

Но есть одна деталь, которая всегда вызывает вопросы у современных жильцов — высокие пороги между комнатами. Для чего их делали?

Откуда взялись высокие пороги?

В 30–40-х годах прошлого века центрального отопления в домах почти не было, а про газификацию и не мечтали. Основным источником тепла в квартирах была дровяная или угольная печь.

Чтобы сохранить тепло от печи и не позволить холодному воздуху проникать в комнаты, строители придумали использовать высокие пороги. Это были настоящие тепловые барьеры, пишет Рамблер.

Дверь с таким порогом плотно прилегала к полу, создавая герметичный блок и уменьшая потерю тепла. Это особенно важно, потому что коридоры обычно не отапливались.

Если бы не пороги, в комнатах быстро становилось бы холодно.

Пороги как защита от шума и запахов

Высокие пороги — это еще и отличный способ защититься от шумов и запахов. Межкомнатные перегородки в сталинских квартирах часто были тоньше несущих стен и плохо изолировали.

Через щели под дверями легко проникали звуки и запахи, например, из кухни или мусоропровода, который в этих домах тоже иногда был, пишет Русская семерка.

Порог создавал дополнительный «барьер», который снижал уровень шума и не позволял запахам распространяться по всей квартире.

Надежная опора для дверей

Двери в сталинках были тяжелые и массивные. Высокий порог помогал надежно фиксировать двери по высоте, делая конструкцию устойчивой и прочно закрепленной.

Это мешало скрипу, защелкиванию и даже усложняло возможный взлом — дверь становилась более защищенной, пишет developyourself.ru.

Нужно ли убирать пороги сегодня?

Сейчас у большинства из нас есть теплые полы, хорошая шумоизоляция, кондиционеры. Пороги могут казаться лишними и неудобными. Но перед тем как их сносить, стоит подумать.

Во-первых, пороги — часть истории «сталинок». Они придают квартире особый шарм и аутентичность.

Во-вторых, они по-прежнему могут быть полезными: красиво и аккуратно разделять разные виды напольных покрытий, например, паркет в комнате и плитку в кухне.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».