Кусочек истории, застывший в кирпиче: для чего в «сталинках» делали высокие пороги

«Сталинки» — это не просто старые дома, а целая эпоха, которая до сих пор живет в кирпичных стенах и штукатурке.
Эти квартиры с высокими потолками, толстыми стенами считаются эталоном надежности и качества строительства.
Но есть одна деталь, которая всегда вызывает вопросы у современных жильцов — высокие пороги между комнатами. Для чего их делали?
Откуда взялись высокие пороги?
В 30–40-х годах прошлого века центрального отопления в домах почти не было, а про газификацию и не мечтали. Основным источником тепла в квартирах была дровяная или угольная печь.
Чтобы сохранить тепло от печи и не позволить холодному воздуху проникать в комнаты, строители придумали использовать высокие пороги. Это были настоящие тепловые барьеры, пишет Рамблер.
Дверь с таким порогом плотно прилегала к полу, создавая герметичный блок и уменьшая потерю тепла. Это особенно важно, потому что коридоры обычно не отапливались.
Если бы не пороги, в комнатах быстро становилось бы холодно.
Пороги как защита от шума и запахов
Высокие пороги — это еще и отличный способ защититься от шумов и запахов. Межкомнатные перегородки в сталинских квартирах часто были тоньше несущих стен и плохо изолировали.
Через щели под дверями легко проникали звуки и запахи, например, из кухни или мусоропровода, который в этих домах тоже иногда был, пишет Русская семерка.
Порог создавал дополнительный «барьер», который снижал уровень шума и не позволял запахам распространяться по всей квартире.
Надежная опора для дверей
Двери в сталинках были тяжелые и массивные. Высокий порог помогал надежно фиксировать двери по высоте, делая конструкцию устойчивой и прочно закрепленной.
Это мешало скрипу, защелкиванию и даже усложняло возможный взлом — дверь становилась более защищенной, пишет developyourself.ru.
Нужно ли убирать пороги сегодня?
Сейчас у большинства из нас есть теплые полы, хорошая шумоизоляция, кондиционеры. Пороги могут казаться лишними и неудобными. Но перед тем как их сносить, стоит подумать.
Во-первых, пороги — часть истории «сталинок». Они придают квартире особый шарм и аутентичность.
Во-вторых, они по-прежнему могут быть полезными: красиво и аккуратно разделять разные виды напольных покрытий, например, паркет в комнате и плитку в кухне.