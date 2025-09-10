Кусочек истории, застывший в кирпиче: для чего в «сталинках» делали высокие пороги

Каждый высокий порог в «сталинке» — это продуманное инженерное решение, которое когда-то обеспечивало тепло, тишину и комфорт в одном из самых престижных квартирных фондов своего времени.

«Сталинки» — это не просто старые дома, а целая эпоха, которая до сих пор живет в кирпичных стенах и штукатурке.

Эти квартиры с высокими потолками, толстыми стенами считаются эталоном надежности и качества строительства.

Но есть одна деталь, которая всегда вызывает вопросы у современных жильцов — высокие пороги между комнатами. Для чего их делали?

Откуда взялись высокие пороги?

В 30–40-х годах прошлого века центрального отопления в домах почти не было, а про газификацию и не мечтали. Основным источником тепла в квартирах была дровяная или угольная печь.

Чтобы сохранить тепло от печи и не позволить холодному воздуху проникать в комнаты, строители придумали использовать высокие пороги. Это были настоящие тепловые барьеры, пишет Рамблер.

Дверь с таким порогом плотно прилегала к полу, создавая герметичный блок и уменьшая потерю тепла. Это особенно важно, потому что коридоры обычно не отапливались.

Если бы не пороги, в комнатах быстро становилось бы холодно.

Пороги как защита от шума и запахов

Высокие пороги — это еще и отличный способ защититься от шумов и запахов. Межкомнатные перегородки в сталинских квартирах часто были тоньше несущих стен и плохо изолировали.

Через щели под дверями легко проникали звуки и запахи, например, из кухни или мусоропровода, который в этих домах тоже иногда был, пишет Русская семерка.

Порог создавал дополнительный «барьер», который снижал уровень шума и не позволял запахам распространяться по всей квартире.

Надежная опора для дверей

Двери в сталинках были тяжелые и массивные. Высокий порог помогал надежно фиксировать двери по высоте, делая конструкцию устойчивой и прочно закрепленной.

Это мешало скрипу, защелкиванию и даже усложняло возможный взлом — дверь становилась более защищенной, пишет developyourself.ru.

Нужно ли убирать пороги сегодня?

Сейчас у большинства из нас есть теплые полы, хорошая шумоизоляция, кондиционеры. Пороги могут казаться лишними и неудобными. Но перед тем как их сносить, стоит подумать.

Во-первых, пороги — часть истории «сталинок». Они придают квартире особый шарм и аутентичность.

Во-вторых, они по-прежнему могут быть полезными: красиво и аккуратно разделять разные виды напольных покрытий, например, паркет в комнате и плитку в кухне.