В Петербурге наконец открылся достойный аналог магазинам ZARA и H&M

В Петербурге появился новый магазин, который может стать достойной заменой ушедшим из РФ Zara и H&M. Турецкий бренд Madame Coco, специализирующийся на домашнем текстиле и товарах для дома, открылся в торговом центре «Мега Дыбенко».

Магазин разместился на первом этаже и занимает внушительную площадь в 400 квадратных метров.В ассортименте не только товары для домашнего уюта, но и стильная современная одежда, сообщает «Деловой Петербург». Madame Coco пришел в Россию еще год назад, но ранее был доступен только в Москве (ТЦ «Мега Химки»).

Теперь и петербуржцы смогут насладиться продукцией этого бренда. Также ожидается, что в конце года в городе появится магазин другого турецкого бренда — Karaca Home.