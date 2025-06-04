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Тренд опасный для здоровья: стоит ли пробовать окрошку с шашлыком

Опубликовано: 4 июня 2025 15:03
окрошка
Тренд опасный для здоровья: стоит ли пробовать окрошку с шашлыком
Городовой ру

В одном из кафе Петербурга стали подвать два блюда в одном.

Окрошка — одно из самых любимых и узнаваемых блюд русской кухни, особенно в жаркое время года. Классический рецепт окрошки с колбасой знаком многим, но сегодня все чаще можно встретить новые, более современные подходы к этому традиционному супу. Шеф-повар одного из кафе в Петербурге решил совместить сразу два блюда.

Классика с колбасой — проверенный рецепт

Окрошка с колбасой — это, пожалуй, самый распространенный вариант этого холодного супа, который готовят во многих семьях.

Основные ингредиенты — свежие огурцы, редис, вареный картофель, яйца, зеленый лук и, конечно, вареная колбаса, чаще всего докторская.

Заправляют окрошку обычно квасом или кефиром, иногда с добавлением горчицы, хрена или сметаны для пикантности. Такой рецепт удобен и быстр в приготовлении, а вкус знаком с детства многим.

Почему классика с колбасой устарела?

Современные шеф-повара все чаще говорят, что классическая окрошка с колбасой — это уже немного из прошлого. Она не всегда придает блюду насыщенный вкус, а иногда кажется слишком привычной и простой.

В условиях, когда люди стремятся к более интересным гастрономическим впечатлениям, классика начинает уступать место экспериментам.

Окрошка с шашлыком

В одном из кафе Санкт-Петербурга предложили свой вариант окрошки — вместо привычной колбасы в нее добавляют мясо, приготовленное на гриле, то есть шашлык. Такой подход добавляет блюду особый «дымный» вкус, который сложно забыть.

Шеф-повар Иван Кудряшов рассказал «Городовому», стоит ли пробовать это необычное блюдо.

Иван Кудряшов
Иван Кудряшов Шеф-повар

«С точки зрения вкуса, да, все копченое гораздо вкуснее за счет дымка. Однако с точки зрения сочетаемости, окрошка сама по себе не совсем полезное блюдо, а если добавить шашлык и залить кефиром, то прощай печень. Такие вещи нельзя совмещать. Скажем так, все что вкусно — вредно. Не все конечно, но чаще всего. И поэтому я к такому сочетанию окрошки отношусь плохо», — объяснил эксперт.

Щеф-повар отметил, что попробовать один раз такое блюдо стоит, но не вводит в постоянный рацион.

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Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Общество
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