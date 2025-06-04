«Спасения от них нет»: в Петербурге ожидается нашествие испанских слизней

В июне Центральную Россию, включая Москву, ждёт нашествие гигантских слизней — до 15 сантиметров в длину. Эти прожорливые твари поедают всё подряд, от листьев до корней, и легко пробираются даже в квартиры через щели, вентиляции и балконы.

Петербуржцам тоже стоит напрячься — предупреждает агроном Елизавета Тихонова.

«Это такая дрянь!» — говорит Тихонова. Испанские слизни, коричневые, скользкие и ненасытные, ведут себя как настоящий стихийный бедствие. Они собираются на пищевых отходах, выгрызают дыру в арбузах и проедают молодые тыквы и капусту до основания. Особо опасны тем, что распространяются с покупной рассадой — особенно цветами в горшочках.

По словам агронома, в прошлом году слизни съели половину урожая — и спасала только соль, ловушки и препарат «Слизнемед». Но он дорогой, да и полностью проблему не решает. Слизни размножаются активно, откладывают десятки яиц, похожих на рис, и зимуют в земле, чтобы весной вернуться с новой силой.