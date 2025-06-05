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Самодельная тарзанка в Петербурге: юрист разъяснила, кто понесет ответственность, если случится трагедия

Опубликовано: 5 июня 2025 21:01
опасная тарзанка
Самодельная тарзанка в Петербурге: юрист разъяснила, кто понесет ответственность, если случится трагедия
globallookpress/ Viktor Pogontsev

От штрафа до лишения прав — чем грозит бездействие в этой ситуации?

В Усть-Славянке подростки соорудили смертельно опасную тарзанку. Этот случай вызывает множество вопросов: кто должен следить за такими опасными развлечениями детей и убирать самодельное устройство?

На этот вопрос порталу «Городовой» ответила управляющий партнер Адвокатского бюро г.Москвы, кандидат юридических наук Елена Сенина.

Ответственность родителей: штрафы, контроль опеки и даже лишение прав

Елена Сенина подчеркнула, что в этой ситуации ответственность предполагается нескольких лиц, в том числе и должностных. Но в первую очередь необходимо говорить об ответственности родителей за действия, а также жизни и здоровье своих несовершеннолетних детей.

«За уклонение от обязанности по контролю за несовершеннолетним ребенком, за то, что несовершеннолетний ребенок совершает противоправные действия, взрослые их родители могут быть привлечены к административной ответственности в виде штрафа. Такие штрафы назначаются комиссией по делам несовершеннолетних», — пояснила юрист.

Также семья может быть взята на контроль органов опеки и попечительства. И в случае многократности бездействия со стороны родителей и отсутствия контроля, которые будут зафиксированы, в том числе в заседаниях КДН, либо в случае, если такое бездействие приобретет опасные последствия для жизни и здоровья детей, может даже ставиться вопрос о лишении таких родителей родительских прав.

Ответственность должностных лиц: дисциплинарные взыскания и уголовная ответственность за халатность

По словам Елены Сениной, должностные лица муниципалитета территории, на которой находится водоем, также должны обеспечивать безопасность для граждан. Они могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности за неисполнение своих обязанностей.

«А если ситуация выйдет из-под контроля и с детьми что-то трагическое произойдет, то ответственность может быть и уголовной за халатность, которая является преступной и допущена в этом случае», — отметила Сенина.

Подзаголовок: Профилактика и безопасность: что необходимо делать, чтобы предотвратить трагедии.

Чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем, необходимо усилить контроль за детьми со стороны родителей и образовательных учреждений, а также обеспечить безопасность на территории муниципалитета со стороны должностных лиц. Только совместными усилиями можно избежать трагедий и обеспечить безопасное детство.

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Автор:
Ксения Пронина
Город
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