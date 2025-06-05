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От шторма до свободы: как петербургские специалисты спасают и возвращают тюленей в дикую природу

Опубликовано: 5 июня 2025 23:19
Нерпа
От шторма до свободы: как петербургские специалисты спасают и возвращают тюленей в дикую природу
Городовой ру

Фонд друзей балтийской нерпы выпускает новых обитателей моря.

В Санкт-Петербурге, к Всемирному дню окружающей среды, была проведена трогательная и важная экологическая акция: в Финский залив выпустили четырех серых балтийских тюленей — подопечных Фонда друзей балтийской нерпы.

Эта инициатива демонстрирует заботу города об охране окружающей среды и сохранении редких видов.

Забота о природе

«Создали в границах Петербурга 17 особо охраняемых природных территорий и планируем сделать еще 3. Оздоравливаем водные объекты. Лечим и возвращаем в естественную среду животных и птиц. За последние несколько лет вернули в природу около 60 спасенных и вылеченных диких пернатых. Более 200 нерп и тюленей возвращены в Финский залив уникальным Фондом друзей балтийской нерпы, аналогов которому нет в России. Комплексная работа позволяет нам сохранять редкие виды флоры и фауны, поддерживать биоразнообразие в регионе», — отметил губернатор Александр Беглов.

Трудное начало: истории спасения тюленят, оказавшихся в беде

Малышей-тюленят обнаружили на берегу Финского залива после сильных штормов, разрушивших ледовые поля — естественную среду, где самки выкармливают потомство.

Особенно тяжелым оказалось состояние детеныша, найденного в бухте Ермиловская с обширной резаной раной. По оценке специалистов, травма могла быть вызвана либо контактом с рыболовными сетями, либо ударом судового винта. Как пишет пресс-служба Смольного, эти несчастные случаи подчеркивают важность работы по спасению диких животных.

Реабилитация и восстановление: двухмесячный курс в Центре оказания помощи

Несмотря на начавшееся воспаление, тюлененка удалось полностью вылечить. От повреждения остались лишь шрамы. Животные прошли двухмесячную реабилитацию в Центре оказания помощи редким видам морских млекопитающих, расположенном на территории Водоканала в поселке Репино.

Четыре тюленя: три самца и одна самка, не только полностью восстановились, но и окрепли, достигли необходимого для выживания веса и освоили нужные навыки.

Дикие, но спасенные: важный аспект реабилитации

Сотрудники Фонда и волонтеры стараются сохранить животных дикими, не дать им привыкнуть к человеку. Это гарантия того, что выпущенный питомец легко сможет самостоятельно прокормиться и снова стать полноправным обитателем Балтийского моря.

Всего в новом сезоне специалисты уже выпустили в естественную среду обитания 13 серых тюленей. Сейчас в Центре продолжают реабилитацию 27 ластоногих — 16 серых тюленей и 11 нерп (5 балтийских кольчатых и 6 ладожских). Эта деятельность вселяет надежду на сохранение и приумножение популяции этих уникальных животных.

Выпуск тюленей в Финский залив — это не только красивый жест, но и важный вклад в охрану окружающей среды и сохранение биоразнообразия.

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Автор:
Ксения Пронина
Город
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