Какая зима нас ждет и что окажется точнее — народные приметы на Покров или прогнозы синоптиков

После Покрова начиналось зазимье — поворот с осени на зиму

По народному и православному календарю 14 октября — праздник Покров Пресвятой Богородицы. В старину говорили: «На Покров до обеда — осень, а после обеда — зима». С этого дня начиналось зазимье — поворот с осени на зиму. На праздничный день существовало множество примет погоды.

Если 14 октября выпадал снег, приметы обещали раннюю, снежную и суровую зиму. Если же снега не было, устойчивый снежный покров ожидали не раньше декабря.

Северный и восточный ветер предвещал холодную зиму с метелями и сугробами. Южный сулил тёплую, западный — мокрый снег и гололёд.

Если листва опала полностью — зима ожидалась мягкой. Если на Покров деревья стояли ещё с листьями, ждали сильных морозов.

Прогноз синоптиков на зиму 2026–2027

Во многих регионах листва все еще не опала, стоит теплая погода. Вопреки народным приметам, синоптики прогнозируют для большей части территории России температурный режим около или выше климатической нормы.

Главная особенность предстоящего зимнего сезона — нестабильность. В европейской части России и на Урале ожидается частое чередование морозов и оттепелей. Волны тепла и холода могут сменять друг друга, а количество осадков будет значительным.

Народные приметы на Покров в 2026 году обещают раннюю и снежную зиму. Синоптики же сколоняются скорее к «тёплому» сценарию.

Приметы по своей сутии - это наблюдение за закономерностями. Они не предсказывают погоду. Синоптики же используют климатические модели, которые оценивают тенденции, а не конкретные даты.

Ранее Городовой рассказал, какая погода нас ждет по прогнозам синоптиков.