Городовой / Полезное / Какая зима нас ждет и что окажется точнее — народные приметы на Покров или прогнозы синоптиков
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Мишура и гирлянды - прошлый век: украшаем дом к Новому году-2027 - как угодить Огненной Козе Полезное
Минтай любит не лук и не морковь, а этот маринад: нежнее сливочного масла, словно тает во рту Новости Петербурга
Эффект новогодней ёлки: эти пучковые огурцы затмят даже «Кураж» – урожайные и скороспелые Новости Петербурга
Как найти место, где лесные грибы растут как картошка: соберёте 5 вёдер за час — запомните эти советы Полезное
Когда грозит лишение: Верховный суд пояснил, можно ли нетрезвому водителю находиться в своем автомобиле Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Кулинария Сад-огород Лайфхак Рецепты
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Какая зима нас ждет и что окажется точнее — народные приметы на Покров или прогнозы синоптиков

Опубликовано: 11 октября 2026 01:10
 Проверено редакцией
Какая зима нас ждет и что окажется точнее — народные приметы на Покров или прогнозы синоптиков
Какая зима нас ждет и что окажется точнее — народные приметы на Покров или прогнозы синоптиков
Городовой ру
После Покрова начиналось зазимье — поворот с осени на зиму

По народному и православному календарю 14 октября — праздник Покров Пресвятой Богородицы. В старину говорили: «На Покров до обеда — осень, а после обеда — зима». С этого дня начиналось зазимье — поворот с осени на зиму. На праздничный день существовало множество примет погоды.

  • Если 14 октября выпадал снег, приметы обещали раннюю, снежную и суровую зиму. Если же снега не было, устойчивый снежный покров ожидали не раньше декабря.
  • Северный и восточный ветер предвещал холодную зиму с метелями и сугробами. Южный сулил тёплую, западный — мокрый снег и гололёд.
  • Если листва опала полностью — зима ожидалась мягкой. Если на Покров деревья стояли ещё с листьями, ждали сильных морозов.

Прогноз синоптиков на зиму 2026–2027

Во многих регионах листва все еще не опала, стоит теплая погода. Вопреки народным приметам, синоптики прогнозируют для большей части территории России температурный режим около или выше климатической нормы.

Главная особенность предстоящего зимнего сезона — нестабильность. В европейской части России и на Урале ожидается частое чередование морозов и оттепелей. Волны тепла и холода могут сменять друг друга, а количество осадков будет значительным.

Народные приметы на Покров в 2026 году обещают раннюю и снежную зиму. Синоптики же сколоняются скорее к «тёплому» сценарию.

Приметы по своей сутии - это наблюдение за закономерностями. Они не предсказывают погоду. Синоптики же используют климатические модели, которые оценивают тенденции, а не конкретные даты.

Ранее Городовой рассказал, какая погода нас ждет по прогнозам синоптиков.

Автор:
Артем Петров
Полезное
Оцените новость
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Мишура и гирлянды - прошлый век: украшаем дом к Новому году-2027 - как угодить Огненной Козе Перейти 11 октября 2026
Как найти место, где лесные грибы растут как картошка: соберёте 5 вёдер за час — запомните эти советы Перейти 10 октября 2026
Тру картошку и мешаю с молоком: блинчики получаются просто космос — подаем с соусом из йогурта, чеснока и ветчины Перейти 10 октября 2026