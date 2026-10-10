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Синоптики обновили прогноз: какая погода нас ждет — заморозки, дожди или внеплановое бабье лето

Опубликовано: 10 октября 2026 09:34
 Проверено редакцией
Городовой ру
Синоптики обновили прогноз: какая погода нас ждет — заморозки, дожди или внеплановое бабье лето
фото Global Look Press
Чего ждать от ближайших выходных и как под это подстроиться

Октябрь уверенно движется к середине, и планы на выходные хочется строить с оглядкой на прогноз. В Центральной России сейчас типичная для этого времени года картина: небо часто затянуто облаками, температура держится в умеренных пределах, а ветер напоминает, что зима не за горами.

Что обещают синоптики

По актуальным данным, в Центральной России на выходных ожидается умеренно прохладная погода. Днём температура будет колебаться в районе +8…+12°, ночью местами возможны заморозки до −2°. Облачность — переменная, местами вероятны небольшие осадки. Ветер умеренный, 3–7 м/с, с порывами до 12 м/с.

"В целом температурное поле останется выше климатической нормы — на 2-4 градуса. Поэтому, несмотря на понижение температуры, погода останется относительно теплой", - сообщил синоптик Прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

На что обратить внимание

Чтобы выходные прошли комфортно, стоит учитывать несколько моментов:

  • не полагайтесь на «по ощущениям» — из‑за ветра температура воспринимается ниже реальной;
  • держите под рукой зонт или дождевик: даже при отсутствии сильного дождя кратковременные осадки не исключены;
  • учитывайте ночные заморозки — растения и техника могут пострадать, если оставить их без защиты;
  • выбирайте многослойную одежду: днём может быть относительно тепло, а вечером заметно холодает.

Погода в Центральной России на выходных будет типично осенней: не слишком холодной, но и не тёплой, с вероятностью осадков и ощутимым ветром.

Главное — одеваться по принципу слоёв и быть готовым к переменам. Если планируете прогулки или работы на участке, лучше заложить запас времени и иметь при себе защиту от ветра и дождя.

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Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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