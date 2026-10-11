Перец «2 стакана» на зиму: так сочно, что аж слюнки текут - прям из банки хочется есть

Название «2 стакана» появилось из-за двух ключевых компонентов: сахара и растительного масла. Чтобы блюдо удалось, выбирайте мясистые плоды и не передерживайте ломтики на огне. Готовьте небольшими порциями, так проще сохранить текстуру.
Ингредиенты:
- сахар — 1 стакан;
- растительное масло — 1 стакан;
- уксус 9% — 100 мл;
- соль — 1 столовая ложка;
- душистый перец — по желанию;
- болгарский перец — по вкусу, ломтиками.
Для сахара и масла берите посуду одинакового объема, например 200 мл. Масло подойдет рафинированное, без резкого запаха.
Способ приготовления
Вымойте плоды, удалите плодоножки, семена и внутренние перегородки. Нарежьте перец широкими полосками или крупными квадратами. В кастрюле соедините воду, соль, сахар и масло. Доведите до кипения, помешивайте до растворения сыпучих компонентов, влейте уксус. Опустите порцию перца и после закипания варите около пяти минут. Попробуйте ломтик: он должен стать мягче, но сохранить форму. Готовый перец переложите в чистую емкость и залейте заливкой.
Три тонкости
Не мельчите при нарезке: полоски шириной полтора-два сантиметра лучше держат мясистую текстуру. Проверяйте готовность по текстуре, а не по таймеру: тонкостенные плоды доходят раньше, плотные — позже. Варите порциями, чтобы оставшиеся в горячей заливке кусочки не размягчались, пока первая партия остывает.
Готовую закуску быстро охладите и храните в холодильнике. Для зимних заготовок нужен проверенный рецепт с точным количеством овощей, кислотностью и режимом обработки банок.
Фото: Сгенерировано ИИ
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