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«Сводим женщину до детородной машины»: чем опасно решение властей в Петербурге платить школьницам за беременность

Опубликовано: 5 июня 2025 22:31
Детская площадка
«Сводим женщину до детородной машины»: чем опасно решение властей в Петербурге платить школьницам за беременность
Городовой ру

Петербургские власти стимулируют раннее материнство, забывая о последствиях?

В Санкт-Петербурге рассматривается инициатива о выплате 100 тысяч рублей беременным школьницам. Этот факт вызвал неоднозначную реакцию в обществе.

Это — перебор? Может ли такое решение негативно отразиться и подстегнуть школьниц к ранней сексуальной жизни? На этот вопрос порталу «Городовой» ответил психолог Андрей Зберовский. Его мнение – вызывает тревогу.

Тревожный тренд: материальные доплаты за роды до 18 лет — возвращение в средневековье?

Андрей Зберовский
Андрей Зберовский Психолог

«За последний год трендом стало то, что власти нескольких российских регионов вводят довольно существенные материальные доплаты для тех девушек, которые рожают детей в возрасте до 18 лет. То есть девушки 14, 15, 16, 17 лет получают довольно существенную субсидию, где-то это единовременная выплата, где-то это постоянная ежемесячная надбавка за рождение детей в этом возрасте», — отметил Андрей Зберовский.

Психолог считает подобную тенденцию тревожной. Он уверен, что такие меры подрывают ценность женщины как личности.

«Но для меня, как семейного психолога, это тревожное явление, потому что мы тем самым возвращаемся в древность, возвращаемся в средневековье, когда от девушек, от женщин требовалось только рождение детей и больше ничего. То есть мы тем самым как бы умаляем ценность женщины, сводим женщину, девушку юную до просто такой детородной машины, задача которой рожать с 14-15 лет», — заявил эксперт.

Откат к практике, противоречащей законодательству: соблазнение несовершеннолетних и раннее материнство

«И повторяю, мы просто откатываемся в практику, которая противоречит российскому законодательству, где все-таки есть понятия и соблазнения несовершеннолетних. И опять же, модель, при которой девушка становится матерью в 14-15-16 лет, еще не завершив образование, не найдя себя в обществе, не став такой полноценной и развитой личностью, все это беспокоит меня, потому что мы отказываемся от традиции развитого цивилизованного 20 века и откатываемся в какое-то средневековье», — подчеркнул Андрей Зберовский.

По мнению психолога, поддержка от государства должна быть, но в разумных границах.

«Безусловно, эти девушки, которые по каким-то причинам родили раньше достижения совершеннолетия, все равно должны быть поддержаны государством и безусловно должна быть оказана материальная помощь и социальная помощь. Но стимулировать рождаемость деторождением в несовершеннолетнем возрасте — это опасная игра, которая может привести к разрушению всей социальной и культурной модели российского общества, в которой все-таки женщины являются развитыми личностями, образованными, культурными, и превращение все-таки их еще раз в объект такой гендерной эксплуатации, чтобы они просто рожали. Мне кажется, это опасная игра», — заключил психолог.

Инициатива о выплате 100 тысяч рублей беременным школьницам в Петербурге вызвала острую дискуссию. Эксперты опасаются, что такая мера может привести к негативным последствиям и подорвать ценность образования и личностного развития женщин.

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Автор:
Ксения Пронина Федор Никонов
Общество
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