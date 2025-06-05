Первые неудачи и инженерные чудеса: где в Петербурге найти самый старый мост

В Петербурге очень много мостов и каждый из них хранит свою историю.

Санкт-Петербург — город мостов. Их здесь сотни, и каждый — это маленькая история, отражающая развитие города. От первых деревянных переправ до современных инженерных шедевров — мосты Петербурга прошли долгий путь, который интересно узнать каждому жителю и гостю города.

Первые мосты Петра Великого

Когда в 1703 году Петр I основал Санкт-Петербург, город стоял на болотах и островах, и главной транспортной артерией была река Нева и ее рукава.

Петр мечтал, что горожане будут передвигаться по воде на лодках и паромах, поэтому мосты строить не спешил. Переправлялись на судах летом и по льду зимой. Но город рос, и необходимость соединить берега стала очевидной.

Первый мост в Петербурге был наплавным и деревянным — он стоял на бревнах и соединял Заячий остров с берегом. Его несколько раз перестраивали, и в 1738 году появилась более прочная конструкция с каменными устоями у берегов и деревянным пролетом посередине. Этот мост считается предком современного Иоанновского — самого старого моста города, который сохранился до наших дней, сообщает сайт KUDAGO.

Деревянные мосты XVIII века

К середине XVIII века через Фонтанку и Мойку в Петербурге уже было около 40 деревянных мостов. Многие из них были разводными, чтобы пропускать суда. Но деревянные мосты были недолговечны, их постоянно приходилось ремонтировать или строить заново.

Первая попытка моста через Неву и ее проблемы

Построить мост через широкую и быструю Неву оказалось намного сложнее. Первый наплавной мост через Неву появился при князе Меншикове уже после смерти Петра I — он соединял Васильевский остров с Сенатской площадью.

Но просуществовал всего один сезон — Меншиков попал в опалу, и мост разобрали. Позже строили наплавные мосты из деревянных барж, но они часто ломались из-за штормов и льда.

Эра капитальных мостов и разводных переправ

Настоящий прорыв случился в середине XIX века. По указу Николая I началось строительство первого постоянного моста через Неву — Благовещенского.

Это был грандиозный проект: материалы и оборудование привозили из-за границы, работали около 1500 человек, сваи устанавливали глубоко под водой.

Троицкий мост — символ инженерного прогресса

В начале XX века на месте старых наплавных переправ построили капитальный стальной Троицкий мост. Мост стал одним из крупнейших инфраструктурных проектов того времени: длина — почти 600 метров, вес металлоконструкций — более 7000 тонн.

Интересно, что все работы выполнялись русскими рабочими из отечественных материалов, несмотря на участие зарубежных инженеров. Троицкий мост — настоящий триумф инженерной мысли, он до сих пор украшает город и служит важной транспортной артерией.

Дворцовый мост — символ Петербурга

Дворцовый мост, соединяющий центр города с Васильевским островом — один из самых известных символов Петербурга. Его чугунные пролеты на фоне Петропавловского собора стали визитной карточкой города. Строительство началось в 1901 году и завершилось в 1916-м.

Легенды и традиции мостов Петербурга

Мосты Петербурга не только инженерные сооружения, но и объекты множества легенд и поверий. Например, Поцелуев мост получил свое название из-за традиции влюбленных целоваться на нем перед разлукой.

Говорят, что у некоторых мостов есть «золотые заклепки» — символы удачи и богатства. А Большеохтинский мост, построенный по технологии, похожей на ту, что использовалась при возведении Эйфелевой башни, считается одним из самых инновационных.