Платные дороги России: ЗСД в Петербурге бьет рекорды по стоимости проезда

В Санкт-Петербурге, как и в других крупных городах, дорожные вопросы всегда стоят остро. Недавно стало известно, что Западный скоростной диаметр стал самой дорогой платной трассой в России.

Такие данные были предоставлены Autonews.ru на основе информации от 2ГИС. Это важная информация для всех автолюбителей и тех, кто планирует поездки по городу и за его пределы.

Цены на проезд: ЗСД опережает проспект Багратиона и Северный обход Одинцова

Средняя стоимость 1 км на ЗСД в Санкт-Петербурге составляет 32 рубля. Для сравнения, на проспекте Багратиона в Москве и Северном обходе Одинцова — 30 рублей за километр. Эта разница может быть существенной для тех, кто часто пользуется платными дорогами.

Доступные и дорогие трассы: сравнение цен по всей России

Самыми доступными платными трассами стали Московский скоростной диаметр (МСД) (0,9 руб. за 1 км), Обход Тольятти (3 руб. за 1 км) и дорога Алексеево — Альметьевск в Татарстане (4,4 руб. за 1 км). Разница в ценах показывает, что стоимость проезда зависит от многих факторов, включая протяженность трассы, инфраструктуру и уровень комфорта.

Самые дорогие платные трассы (по средней стоимости 1 км):

Трасса/Участок Город/Регион Средняя стоимость 1 км (руб.) Западный скоростной диаметр (ЗСД) Санкт-Петербург 32 Проспект Багратиона Москва 30 Северный обход Одинцова Московская область 30 М-11, участок 15-24 км Москва — Шереметьево >50 (отдельный участок)

Самые доступные платные трассы:

Трасса/Участок Регион Средняя стоимость 1 км (руб.) Московский скоростной диаметр (МСД) Москва 0,9 Обход Тольятти Самарская область 3 Алексеево — Альметьевск Татарстан 4,4

Стоимость поездок в популярные направления: Санкт-Петербург и Сочи – лидеры по ценам

Эксперты посчитали, во сколько обойдется поездка из Москвы по платным дорогам в популярные направления. Так, дешевле всего из столицы доехать до Нижнего Новгорода: за проезд по платной дороге нужно будет заплатить почти 2,5 тыс. руб. А вот путь до Казани или Кисловодска с учетом платных участков будет стоить уже около 5 тыс. руб.

Санкт-Петербург и Сочи держат лидерство по стоимости проезда — за путь до этих городов придется заплатить почти 6 тыс. руб.

Направление Ориентировочная стоимость (руб.) Нижний Новгород ~2 500 Казань ~5 000 Кисловодск ~5 000 Санкт-Петербург ~6 000 Сочи ~6 000

Мнения петербуржцев о ЗСД: плюсы, минусы и «подводные камни» тарифов

Что же говорят сами петербуржцы о ЗСД? Мнения разделились. Одни отмечают:

«Два плюса: Вы значительно сокращаете время, если добираетесь с одной точки города до другой, очень отдаленной. Примерно раза в два. Второй плюс, это то, что пассажиры могут насладиться видами из окна. Очень красивые пейзажи, находитесь почти на уровне облаков. Но очень дорого.То есть, чтобы проехать туда и обратно мы потратили 1200 рублей. Слишком дорогое удовольствие! И выглядит очень не красиво, как развод какой-то…».

Также, петербуржцы высказывают опасения по поводу прозрачности тарифов:

«Тарифы не соответствуют официальным. Какие-то странные «подводные» расчеты. В чеке никакой конкретики. Проехал — будет чек на 100 000 руб — обязан оплатить. Проехали минуты 3, по «частичке» ЗСД, в будний день, в 15-30. Выехали с Коммендантского через ЗСД на КАД (километра три). В чеке ни участка, ни тарифа, приход и чек на 500 рублей. Откуда цифра 500? Три минуты, друзья! Позвонили оператору, оператор говорит: вам начислено за 2 тарифные зоны, то есть, при одном заезде, проезде 3 минуты и одном выезде — 2 тарифные зоны! Сто раз подумайте, прежде чем поехать по этому участку. Может, в выходные вообще 1500, а может, 5000 руб накинут, у них там свои тарифы, сетки, зоны, вы не разберетесь, не поймете, не пытайтесь. Но денег с вас снимут и точка».

Эти отзывы показывают, что, несмотря на преимущества, многие водители испытывают недовольство высокими ценами и непрозрачностью тарифов.