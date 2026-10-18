Вместо борща, щей и солянки - варю суп с сосисками и сливочным сыром: нежный обед за полчаса

Холод за окном и прогулка в проморзглую погоду сами подсказывают, чего хочется больше всего, — тарелки горячего супа.

Сытное, сливочное блюдо с картофелем и сосисками вполне реально поставить на стол уже через полчаса. Дорогие продукты и сложные техники здесь не нужны. Достаточно простого набора ингредиентов и понятной последовательности действий.

С чего начать

Морковь и репчатый лук измельчите, отправьте в закипевший бульон и проварите 5–7 минут. Тем временем займитесь картофелем: нарежьте его небольшими кубиками и добавьте в кастрюлю. Дальше томите всё под крышкой на слабом огне примерно 15 минут — корнеплод должен стать мягким.

Как получить сливочную текстуру

Сначала введите плавленый сыр и размешайте до полного растворения. Затем влейте сливки, добавьте сосиски, нарезанные кружочками, лавровый лист и перец. При слабом кипении прогревайте ещё 3–5 минут. Солите только после того, как попробуете блюдо.

Финальные штрихи

Снимите кастрюлю с огня, выньте лавровый лист и добавьте укроп. Перед подачей оставьте суп под крышкой на 5 минут. Чтобы сыр легче соединился с бульоном, сначала разведите его в отдельной миске с несколькими ложками горячего супа, а затем перелейте смесь обратно в кастрюлю.

Полезный совет

Автор "Городового" Алина Владимирова неоднократно готовила этот суп. Она советует солитьсуп в конце и только если потребуется. Дело в том, что плавленный сыр и сосиски и так дают солоноватость. Возможно, для вас этого будет достаточно.

Фото: Сгенерировано ИИ