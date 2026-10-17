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Не «Санька» и не «Бычье сердце»: сажаю другой сорт – и урожай вывожу коробами до самых холодов

Опубликовано: 17 октября 2026 22:08
 Проверено редакцией
Не «Санька» и не «Бычье сердце»: сажаю другой сорт – и урожай вывожу коробами до самых холодов
Не «Санька» и не «Бычье сердце»: сажаю другой сорт – и урожай вывожу коробами до самых холодов
Городовой ру
Этот сорт станет вашим любимцем

Сезон сбора урожая завершен. Тем не менее, профессионалы в области дачного садоводства уделяют внимание подготовке к следующему году заранее.

Сейчас стоит провести анализ рынка семенного материала и закупить наиболее перспективные сорта.

Рекомендуем обратить внимание на томаты сорта «Фейерверк». Он характеризуется выраженными вкусовыми качествами и оригинальными внешними характеристиками.

Плоды сорта «Фейерверк» имеют плоскоокруглую форму с выраженной центральной частью. Окрас представлен сочетанием красного фона с полосами желтого, оранжевого и серебристого оттенков.

Масса плодов достигает 600 г; вкус — сладкий с умеренной кислинкой. Сорт отличается стабильной высокой урожайностью: при соблюдении агротехнических норм показатели достигают 5–6 кг с куста.

Культура характеризуется интенсивным ростом, достигая высоты до двух метров. В каждой кисти формируется до 5 плодов, сохраняющих крупные размеры по всей высоте растения.

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Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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