Не «Санька» и не «Бычье сердце»: сажаю другой сорт – и урожай вывожу коробами до самых холодов

Сезон сбора урожая завершен. Тем не менее, профессионалы в области дачного садоводства уделяют внимание подготовке к следующему году заранее.
Сейчас стоит провести анализ рынка семенного материала и закупить наиболее перспективные сорта.
Рекомендуем обратить внимание на томаты сорта «Фейерверк». Он характеризуется выраженными вкусовыми качествами и оригинальными внешними характеристиками.
Плоды сорта «Фейерверк» имеют плоскоокруглую форму с выраженной центральной частью. Окрас представлен сочетанием красного фона с полосами желтого, оранжевого и серебристого оттенков.
Масса плодов достигает 600 г; вкус — сладкий с умеренной кислинкой. Сорт отличается стабильной высокой урожайностью: при соблюдении агротехнических норм показатели достигают 5–6 кг с куста.
Культура характеризуется интенсивным ростом, достигая высоты до двух метров. В каждой кисти формируется до 5 плодов, сохраняющих крупные размеры по всей высоте растения.
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