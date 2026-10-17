В России появилась новая разметка: что означают красные и синие стрелки на дороге

Цветные стрелки на дороге помогут не пропустить нужный поворот

Некоторые водители могли заметить на дорогах непривычную разметку. Автор канала «Автовыбор» рассказал о решении, которое тестируют в Москве. На проезжую часть наносят цветные стрелки. Они призваны облегчить ситуации, когда навигатор велит повернуть направо, а поворотов несколько.

Как это работает

Посмотрите на дорожный знак. Рядом с названием улицы или города нанесён прямоугольник определённого цвета. Такой же цвет повторяет стрелка на полосе. Красная ведёт на юг МКАДа и в Калугу, синяя — на север и в Смоленск. Достаточно выбрать полосу со стрелкой нужного цвета и ехать по ней. Это особенно полезно при сбоях геолокации.

Законно ли это

В действующих стандартах такого типа разметки пока нет. Но ГОСТ Р 52289-2019 разрешает экспериментальные решения. Тестировать будут не меньше года — специалисты оценят эффективность в разную погоду и срок службы краски. Если результат будет успешным, цветные стрелки могут появиться в других регионах.

Мнения водителей

«Для мегаполиса, может, и важно иметь разметку всех цветов радуги. А как выйдешь за МКАД, то главное — не все колдобины собрать и колёса не растерять. Лучше бы в качество дорожного покрытия вложились и обязали дорожные службы регулярную инспекцию проводить. Заплаток понатыкают, а ты объезжай». «Согласен, удобно. В Москве всегда бесит, когда перед тобой ТРИ развязки направо, их разветвление где-то через 1 км (ты не видишь, куда эта кривая выведет), а навигатор говорит "поверните направо"!»

Цветные стрелки — подсказка для сложных развязок. Они снижают риск резких перестроений и помогают не полагаться только на навигатор. Если испытания пройдут успешно, разметка появится и в других городах.

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