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Историческое здание за 1 рубль: как в Ленобласти прошел аукцион за символическую цену

Опубликовано: 5 июня 2025 20:03
рубли
Историческое здание за 1 рубль: как в Ленобласти прошел аукцион за символическую цену
Global Look Press / Svetlana Vozmilova

Инвесторы обязаны воссоздать исторический облик этих домов.

В Санкт-Петербурге новая программа по продаже памятников архитектуры уже дает свои результаты.

Раньше исторические здания можно было только арендовать на долгие годы по программе «Рубль за метр», но теперь власти решили идти дальше: памятники выставляют на аукцион с начальной ценой всего в один рубль.

Главное условие — покупатели обязуются не просто владеть зданиями, а полностью их реставрировать и сохранить для будущих поколений.

Что именно выставили на продажу?

В июне 2025 года на торги вышли четыре объекта культурного наследия, расположенные в пригородах Петербурга — в Ломоносове, Петергофе и Красном Селе. Все эти здания сейчас находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют серьезной реставрации.

Адвокат Юлия Вербицкая-Линник рассказала «Городовому», почему настоящую историю отдают в руки инвесторов.

Юлия Вербицкая-Линник
Юлия Вербицкая-Линник Адвокат

«Дело в том, что в Санкт-Петербурге очень много исторических зданий и объектов культурного наследия, находящихся в аварийном или пред-аварийном состоянии. Бюджету города не всегда хватает средств на восстановление одновременно всех объектов. Разумным выходом является возложение провести полный комплекс восстановительных и реставрационных работ на иное лицо», — говорит эксперт.

Стартовая цена каждого лота была всего в символический один рубль. Но если на объект претендует несколько участников, цена начинает расти с шагом до 5% от кадастровой стоимости.

Если же на лот заявился только один участник, он можно купить памятник за рубль, но при условии, что инвестор подпишет договор и в течение семи лет проведет полную реставрацию.

При этом город сохраняет контроль за выполнением обязательств — если реставрация не будет сделана, объект вернется в собственность Петербурга.

Что изменилось в законодательстве?

В 2023 году федеральный закон о приватизации был изменен, и теперь инвесторы могут получить полное право собственности на памятник архитектуры, а не только долгосрочную аренду. При этом город сохраняет за собой право контролировать, чтобы реставрация прошла качественно и в срок.

Это важный шаг вперед, потому что раньше аренда без права собственности не давала инвесторам достаточной мотивации вкладывать большие деньги в восстановление зданий.

Итоги первых торгов

На первых торгах все четыре памятника нашли новых владельцев. Например, «Дом Волкова» в Ломоносове был продан за 5,2 миллиона рублей, а усадьбы в Петергофе — примерно за 2,15 и 2,17 миллиона.

А вот одноэтажное здание в Красном Селе досталось единственному участнику за символический рубль.

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Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Общество
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