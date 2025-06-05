Права ребенка: могут ли отказать в школе из-за незнания алфавита

Юрист разъяснила правила приема в школы и ответила на вопросы родителей будущих первоклассников.

Приближается новый учебный год, и многие родители будущих первоклассников задаются вопросом: имеют ли право отказать ребенку в зачислении в школу из-за незнания алфавита и счета?

На этот вопрос порталу «Городовой» ответила адвокат Юлия Вербицкая-Линник. Ее ответ поможет родителям сориентироваться в правилах приема и защитить права своих детей.

Государственные школы: знания алфавита и счета не являются обязательным условием для зачисления

Юлия Вербицкая-Линник Адвокат «В государственные школы, являющиеся общеобразовательными учреждениями — точно нет», — категорично заявила Юлия Вербицкая-Линник.

Она подчеркнула, что государственные школы обязаны принимать всех детей, проживающих на закрепленной за школой территории, независимо от их знаний.

Госуслуги — удобный способ подачи заявления, где нет требований к знаниям ребенка

Более того, по словам адвоката, проверять знания ребенка никто не будет.

«Более того, сейчас один из способов записи в ГБОУ (государственные школы) является подача заявления на «Госуслуги», в ответ на которую представлен исчерпывающий перечень сведений и документов, куда «владение ребенка навыками алфавита и счета» в качестве обязательного условия не значится».

Частные школы и школы-пансионы: дополнительные требования и отбор

Вместе с тем, Юлия Вербицкая-Линник отметила, что есть ряд частных школ и школ-пансионов, для которых локальными нормативными актами установлены дополнительные требования к лицам, поступающим в данные образовательные учреждения.

В ряде случаев даже предусмотрен отбор по результатам собеседования или конкурса.

Собеседования и конкурсы: законность дополнительных требований

«В этом случае дополнительные требования, в том числе в части знаний алфавита и счета, не являются незаконными», — пояснила юрист.

Частные школы и школы-пансионы имеют право устанавливать свои требования к поступающим, но эти требования должны быть прописаны в локальных нормативных актах и доведены до сведения родителей.

Важно внимательно изучать правила приема в выбранное учебное заведение.