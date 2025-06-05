Городовой / Общество / «Можно назвать днем рождения церкви»: как правильно провести праздник Троицы
Эксклюзив
Последние новости
«Это камикадзе»: можно ли бороться с медведкой на участке при помощи соли и песка Общество
Без Урганта, но с рэперами и певицами: кто в 2025-м будет выступать на «Алых парусах» Общество
Госдума предлагает увеличить маткапитал на миллион, но не всем: почему мамы 25+ остались за бортом Общество
Названо место, где звёздам российской сцены лучше не выступать: а ведь в нем ежедневно собираются сотни тысяч россиян Общество
От стихийного до главного рынка Петербурга: как начиналась торговля на Сенной площади Общество
Теги
Санкт-Петербург Истории Интересные факты Эксклюзив Продукты питания
Категории
Общество Спорт
Эксклюзив

«Можно назвать днем рождения церкви»: как правильно провести праздник Троицы

Опубликовано: 5 июня 2025 15:44
Троице-Измайловский собор, Петербург
«Можно назвать днем рождения церкви»: как правильно провести праздник Троицы
Global Look Press / Nikolay Gyngazov

Святая Пятидесятница завершает праздничные дни, которые начались после Пасхи.

Праздник Святой Троицы — один из самых значимых у православных христиан, который в 2025 году отмечается 8 июня. Его еще называют Пятидесятницей, потому что он приходится на 50-й день после Пасхи, то есть после Воскресения Христова. Что означает праздник? И как его нужно встречать?

День рождения церкви

Иерей Андрей Постернак рассказал «Городовому» о значении Троицы для церкви и христиан.

«Троица завершает те праздничные дни, которые начались после Пасхи. Примерно неделю назад мы вспоминали Вознесение — это праздник, когда Господь вознесся на небо, а через некоторое время, на 50-й день, Святой Дух сошел на апостолов, которые собрались, и через это собрание произошло устроение земной церкви. В каком-то смысле мы можем назвать этот день Святой Пятидесятницей, Святой Троицей, днем рождения церкви», — отмечает священник.

По словам Андрея Владимировича, это всегда воскресенье и особый день, когда служится не только божественная литургия, но и особая торжественная вечерня. С этого момента можно делать земные поклоны, которые отменяются после Пасхи.

Пост

Также впереди ждет пост, который также готовит нас к другому празднику.

«Мы начинаем готовиться после этого к Петровскому посту. После Святой Троицы неделя будет сплошная, то есть среду, пятницу не будет поста, можно не поститься. Но через неделю начинается новый пост, который готовит нас к другому, великому празднику памяти святых апостолов Петра и Павла», — говорит отец Андрей.

Народные традиции и обряды

На Троицу дома и улицы украшают березовыми ветками и травой, которые считаются защитой от злых сил и болезней. Девушки плетут венки из цветов и трав, которые потом бросают в воду, загадывая желания.

В деревнях и городах устраиваются массовые гуляния с песнями, хороводами и играми. Особенно важным было сватовство — считалось, что если посватаются на Троицу, а пожениться на Покров, то семья будет счастливой и крепкой.

Что можно и нельзя делать в этот день

Праздник — время радости, мира и духовного обновления, поэтому важно соблюдать определенные правила:

  1. Нельзя ссориться, ругаться, завидовать и злорадствовать;
  2. Запрещены тяжелый физический труд, уборка, строительство, купание в реках и лесные походы — считалось, что в этот день активизируются нечистые силы;
  3. Не рекомендуют проводить свадьбы.

Особые приметы и поверья

Собранные на Троицу травы и цветы считались целебными и могли защитить дом от бед и болезней. Березовые веточки ставили в доме возле икон, чтобы оградить жилище от зла.

Умывание росой в этот день сулило красоту и здоровье. Появление радуги или дождя на Троицу считалось добрым знаком, обещающим хороший урожай и счастье.

Что готовят на праздничный стол

После службы семьи собираются за общим столом. Традиционно готовят блины, пироги, блюда из яиц и кисель. Особое место занимает каравай — его сухари хранили до свадьбы и добавляли в свадебный пирог, чтобы принести молодоженам счастье.

Новости по теме
Как правильно поститься: руководство по каноническим правилам Великого поста Как правильно поститься: руководство по каноническим правилам Великого поста 3 марта 2025 16:14
Два шага до ЗАГСа и поцелуй на перекрестке: самые интересные приметы и обряды Петербурга на Крещение Два шага до ЗАГСа и поцелуй на перекрестке: самые интересные приметы и обряды Петербурга на Крещение 17 января 2025 20:14
Один кусочек принесет счастье: обряды и приметы на Амвросимов день 20 декабря, в которые верят в Петербурге Один кусочек принесет счастье: обряды и приметы на Амвросимов день 20 декабря, в которые верят в Петербурге 19 декабря 2024 14:01
 Великий пост 2025: даты, традиции и рекомендации по питанию  Великий пост 2025: даты, традиции и рекомендации по питанию 26 ноября 2024 16:30
Чтобы не навлечь беду: традиции и приметы пилотов — проверенные временем ритуалы Чтобы не навлечь беду: традиции и приметы пилотов — проверенные временем ритуалы 3 июня 2024 08:15
Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще