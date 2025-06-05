«Можно назвать днем рождения церкви»: как правильно провести праздник Троицы

Праздник Святой Троицы — один из самых значимых у православных христиан, который в 2025 году отмечается 8 июня. Его еще называют Пятидесятницей, потому что он приходится на 50-й день после Пасхи, то есть после Воскресения Христова. Что означает праздник? И как его нужно встречать?

День рождения церкви

Иерей Андрей Постернак рассказал «Городовому» о значении Троицы для церкви и христиан.

«Троица завершает те праздничные дни, которые начались после Пасхи. Примерно неделю назад мы вспоминали Вознесение — это праздник, когда Господь вознесся на небо, а через некоторое время, на 50-й день, Святой Дух сошел на апостолов, которые собрались, и через это собрание произошло устроение земной церкви. В каком-то смысле мы можем назвать этот день Святой Пятидесятницей, Святой Троицей, днем рождения церкви», — отмечает священник.

По словам Андрея Владимировича, это всегда воскресенье и особый день, когда служится не только божественная литургия, но и особая торжественная вечерня. С этого момента можно делать земные поклоны, которые отменяются после Пасхи.

Пост

Также впереди ждет пост, который также готовит нас к другому празднику.

«Мы начинаем готовиться после этого к Петровскому посту. После Святой Троицы неделя будет сплошная, то есть среду, пятницу не будет поста, можно не поститься. Но через неделю начинается новый пост, который готовит нас к другому, великому празднику памяти святых апостолов Петра и Павла», — говорит отец Андрей.

Народные традиции и обряды

На Троицу дома и улицы украшают березовыми ветками и травой, которые считаются защитой от злых сил и болезней. Девушки плетут венки из цветов и трав, которые потом бросают в воду, загадывая желания.

В деревнях и городах устраиваются массовые гуляния с песнями, хороводами и играми. Особенно важным было сватовство — считалось, что если посватаются на Троицу, а пожениться на Покров, то семья будет счастливой и крепкой.

Что можно и нельзя делать в этот день

Праздник — время радости, мира и духовного обновления, поэтому важно соблюдать определенные правила:

Нельзя ссориться, ругаться, завидовать и злорадствовать; Запрещены тяжелый физический труд, уборка, строительство, купание в реках и лесные походы — считалось, что в этот день активизируются нечистые силы; Не рекомендуют проводить свадьбы.

Особые приметы и поверья

Собранные на Троицу травы и цветы считались целебными и могли защитить дом от бед и болезней. Березовые веточки ставили в доме возле икон, чтобы оградить жилище от зла.

Умывание росой в этот день сулило красоту и здоровье. Появление радуги или дождя на Троицу считалось добрым знаком, обещающим хороший урожай и счастье.

Что готовят на праздничный стол

После службы семьи собираются за общим столом. Традиционно готовят блины, пироги, блюда из яиц и кисель. Особое место занимает каравай — его сухари хранили до свадьбы и добавляли в свадебный пирог, чтобы принести молодоженам счастье.