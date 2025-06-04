Пенсионная реформа: Госдума предлагает пересмотреть правила наследования

В Государственной Думе обсуждаются изменения в сфере пенсионного обеспечения. Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов выступил с предложением пересмотреть порядок наследования пенсионных накоплений. По его мнению, эти изменения сделают систему более привлекательной для граждан.

Наследование накопительной пенсии: текущие правила и необходимость перемен

«Сегодня наследование накопительной пенсии возможно, если человек умер до назначения такой пенсии или получал ее в форме срочной выплаты, а не пожизненной. В остальных случаях средства не переходят к наследникам. Расширение права наследования, включая возможность более широкого выбора форм получения средств и передачу накоплений по завещанию, сделало бы систему более привлекательной и стимулировало бы добровольное участие в ней», — рассказал Гаврилов в беседе с ТАСС.

Действующие правила часто приводят к несправедливости, когда накопления остаются невостребованными.

Досрочный доступ к накоплениям: когда это станет возможным?

Депутат также считает необходимым разрешить гражданам в исключительных случаях досрочный доступ к своим накоплениям. Речь идет о ситуациях, когда граждане столкнулись с тяжелой болезнью, утратой трудоспособности или длительной безработицей. Это позволит людям получить финансовую помощь в трудные жизненные моменты.

Резервный фонд для выплат: как решить проблему нехватки средств

Минфину сегодня не хватает бюджетных средств для единовременных выплат наследникам накопительных пенсий и досрочных выплат участникам системы пенсионного накопления. Гаврилов предлагает создать специальный резервный фонд в рамках федерального бюджета.

Для этого можно установить небольшую надбавку к текущим пенсионным взносам или перераспределить часть уже существующих социальных взносов и направлять эти средства в резерв.

«При этом необходимо на основе актуарных расчетов спрогнозировать объемы будущих выплат (на основании статистики смертности и запросов на досрочный доступ) и формировать резерв постепенно. Например, начать с покрытия наследственных выплат тем, чьи наследодатели умерли до назначения пенсии», — отметил депутат.

Инвестиции в будущее: расширение возможностей для пенсионных фондов

Кроме того, по мнению депутата, следует существенно расширить возможности пенсионных фондов по выбору инструментов для инвестиций.

«Сейчас фонды ориентируются преимущественно на государственные облигации и консервативные активы, что почти всегда дает минимальную доходность. Ситуация может улучшиться, если фондам будет разрешено постепенно увеличивать долю вложений в корпоративные облигации, ценные бумаги перспективных российских компаний и инфраструктурные проекты. При этом необходимы надежные механизмы хеджирования рисков и нормативные ограничения, которые исключат вложения в чрезмерно волатильные или сомнительные активы», — пояснил парламентарий.

Это позволит увеличить доходность пенсионных накоплений и сделать их более привлекательными для будущих пенсионеров.