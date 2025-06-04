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С 6 или с 11 лет: когда можно начать давать ребенку банковскую карту

Опубликовано: 4 июня 2025 15:31
банковская карта
С 6 или с 11 лет: когда можно начать давать ребенку банковскую карту
globallookpress/ Aleksander Polyakov

У большинства детей 7-11 лет уже есть доступ к карте родителей.

Вопрос о том, с какого возраста можно давать детям банковскую карту, становится все более актуальным в современном мире, где безналичные расчеты становятся нормой.

Родители считают допустимым выдавать детям банковские карты примерно с 11 лет. При этом более чем у 50% детей в возрасте от 7 до 11 лет есть доступ к банковской карте — это дополнительная карта, оформленная к счету родителей.

Так со скольки лет можно давать детям карту и что по закону? На этот вопрос порталу «Городовой» ответила адвокат Елена Пономарева.

Гражданский кодекс РФ: что разрешено детям от 6 до 14 лет?

Елена Пономарева пояснила:

«Согласно 28 статье Гражданского кодекса Российской Федерации, дети от 6 до 14 лет могут совершать мелкие бытовые сделки, например, направленные на безвозмездное получение прибыли, допустим, дарения, и не требующие нотариального удостоверения или госрегистрации».

Это — ключевой момент в понимании прав детей в сфере финансов.

Распоряжение деньгами: права и обязанности детей и родителей

Соответственно, дети также могут совершать сделки по распоряжению денежными средствами, которые предоставили законные представители, родители, опекуны, усыновители.

Но здесь нужно помнить о том, что в любом случае имущественную ответственность всегда несут взрослые. Это означает, что родители будут отвечать за долги и прочие обязательства ребенка.

С какого возраста можно давать ребенку карту: мнение адвоката

Адвокат подчеркнула, что дети могут с согласия родителей иметь банковскую карту, начиная с шести лет, потому что им предоставлено право на совершение мелких сделок.

«Поэтому здесь им предоставлено право распоряжаться денежными средствами, которые предоставили законные представители. Вот на счет родителей положили деньги, соответственно, и ребенок, соответственно, эти денежные средства тратит на совершение каких-то вот таких бытовых мелких своих расходов», — сказала Пономарева.

Финансовая грамотность и контроль: как научить ребенка правильно пользоваться картой

Таким образом, закон разрешает детям с шести лет иметь банковскую карту с согласия родителей.

Однако, важно помнить, что вместе с правами появляются и обязанности. Родителям необходимо научить ребенка финансовой грамотности, объяснить, как правильно пользоваться картой, контролировать расходы и избегать мошеннических действий. Только в этом случае банковская карта станет полезным инструментом, а не источником проблем.

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Автор:
Ксения Пронина Федор Никонов
Общество
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