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Здоровое поколение: репродуктивное здоровье детей под вниманием медиков — эксперты «за» или «против»

Опубликовано: 3 июня 2025 16:03
детский медосмотр
Здоровое поколение: репродуктивное здоровье детей под вниманием медиков — эксперты «за» или «против»
globallookpress/Komsomolskaya Pravda

Зачем в России собираются вводить новое правило медосмотров?

В России планируют начать проверки репродуктивного здоровья детей уже с 6 лет. Эта новость вызвала широкий общественный резонанс и множество вопросов.

Не рановато ли начинать подобные обследования в столь юном возрасте? Какие цели преследует эта инициатива? Насколько она этична и оправдана? На эти и другие вопросы порталу «Городовой» ответила терапевт Юлия Маршинцева.

Ветрянка, свинка и прививки: почему важно акцентировать внимание на непривитых детях

«По поводу репродуктивного здоровья 6 лет. Я думаю, что можно акцентировать внимание но то, что у нас сейчас много антипрививочников, и, соответственно, дети этих родителей могут болеть той же ветряной оспой и разными детскими заболеваниями, та же свинка паротит, которая имеет осложнение именно на репродуктивную систему ребенка», — отметила Юлия Маршинцева.

По ее мнению, особенно важно обратить внимание на детей, родители которых отказываются от вакцинации. Такие дети более подвержены заболеваниям, которые могут негативно сказаться на их репродуктивном здоровье в будущем.

Свинка (паротит) — одно из таких заболеваний, которое может привести к серьезным осложнениям, в том числе к бесплодию у мальчиков.

Варикоцеле: бич современного поколения

Еще одна проблема, на которую обратила внимание Юлия Маршинцева — варикоцеле.

«Также варикоцелия. Бич нашего времени, сидячий образ жизни, все перед компьютером дети. Варикоцелия — это расширение вен мошонки, и, соответственно, это сдавливает яичко и нарушается сперматогенез, и поэтому в будущем, соответственно, если это не лечить, как правило это хирургическое лечение. В будущем молодой человек не сможет иметь детей, потому что сперматогенез замедляется, сперматозоиды и по морфологии, и по движению отстают от нормальных, и, соответственно, снижается процент зачатия», — пояснила врач.

Своевременное выявление и лечение этого заболевания крайне важно для сохранения репродуктивной функции у мужчин.

Профилактика — лучшее лечение

«Я думаю, что если с этой точки зрения, то почему нет? В принципе, это возможно, что прям будут какие-то стандарты, но на самом деле педиатры постоянно это проверяют, акцентирует родителям внимание на том, что у ребенка не должна быть гиподинамия, он не должен сидеть целый день за компьютером, потому что это риски того же варикоцеле. Но вообще профилактика никогда не помешает», — подчеркнула Юлия Маршинцева.

По ее мнению, профилактические осмотры и беседы с родителями о важности физической активности и здорового образа жизни могут помочь предотвратить развитие многих проблем с репродуктивным здоровьем у детей. Педиатры и так постоянно обращают внимание родителей на эти моменты, но введение стандартизированных проверок может повысить эффективность профилактической работы.

Забота о будущем начинается сегодня

Инициатива о проверке репродуктивного здоровья детей с 6 лет вызывает много вопросов и дискуссий. Однако, по мнению экспертов, раннее выявление рисков и своевременная профилактика могут сыграть важную роль в сохранении здоровья будущих поколений.

Важно, чтобы такие проверки проводились квалифицированными специалистами с соблюдением этических норм и учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка.

Необходимо также проводить информационно-просветительскую работу с родителями, чтобы они понимали важность заботы о репродуктивном здоровье своих детей и принимали активное участие в профилактике заболеваний. Только в этом случае можно надеяться на положительные результаты и создание здорового поколения.

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Автор:
Ксения Пронина Федор Никонов
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