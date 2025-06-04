«Бомжи с филологическим» или «агрессивное быдло»: как сериал «Беспринципные в Питере» высмеял стереотипы о Северной столице

Сериал «Беспринципные в Питере» вызвал неоднозначную реакцию у петербуржцев. Москвичи «увидели» Северную столицу, собрав все возможные клише о городе на Неве:

Петербуржцы — либо потомственные аристократы («бомжи с филологическим»), либо агрессивное быдло («валите отсюда!»).

Чиновники — годами «реставрируют» парадные, потому что «законченный ремонт — это безработица».

Инфраструктура — тут «неделю дозваниваются в ЖЭК», но по звонку из Москвы мгновенно разводят мосты.

Главный вопрос: «Почему Петербург до сих пор так видят?». Действительно ли эти стереотипы соответствуют действительности? На этот вопрос порталу «Городовой» ответил кинокритик Александр Шпагин.

Кинокритик: клише необходимы для узнаваемости и привлечения зрителя

Александр Шпагин считает:

«Ничего такого особо ужасного в этом нет. Нет. Если бы Петербург по-прежнему показывался городом улиц разбитых фонарей, это был бы перебор. А так, ну, в общем, вот так оно все и есть. Все совершается по звонку из Москвы.Это, собственно говоря, так оно и есть».

Более того, по его мнению, любой сериал, любой фильм, любое произведение искусства должно педалировать определенными клише, другое дело, что их надо творчески перевоплощать, интерпретировать, преломлять, преобразовывать и так далее.

Без клише никуда: как узнаваемость помогает выстроить контакт со зрителем

Шпагин пояснил, что в таких клише ничего плохого нет.

«А так без этих клише без них вообще никуда. Потому что тогда еще непонятно, как выстраивать зрительство. Зрительство, во всяком случае, кино. Более того, если не будет этого узнаваемого, оно скучным становится просто для зрителей. Это другое какое-то должно быть кино. Поэтому то, в чем не было никогда клише, или старалось, чтоб не было, это было фестивальное кино. Но сейчас такого кино тоже нет».

«Ничего ужасного»: почему Петербург в сериале показан правдиво

По словам кинокритика, зрительское кино обязано, так или иначе, прибегать к привычным клише. Главное, знать ту грань, за которую переходить не надо.

«Ничего такого ужасного, говорю, не показали. Я сегодня могу показывать не просто Петербург с улицами разбитых фонарей, а с мертвыми кошками или крысами. Дикий-дикий бандитизм. Отсутствие фонарей. Но это действительно было бы очень странно. Это же был бы сюрный, сюрный Петербург», — заметил Шпагин.

Использование клише в сериале вполне оправдано, если соответствует действительности.