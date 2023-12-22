Вместо банальной нарезки: опытные хозяйки подают к столу фрукты в «стекле»

Классической фруктовой нарезкой уже никого не удивишь. Поэтому опытные хозяйки придумали необычный способ подачи фруктов. Плоды можно использовать любые, весь секрет заключается в сиропе, который создаст эффект льдинок или стекла.
Вам понадобятся:
- сахар — 200 г,
- вода — 70 мл,
- лимонный сок — 1 ч. л.,
- фрукты — по вкусу.
Смешайте в сотейнике сахар, сок лимона и воду. Варите содержимое около 10–15 минут. Оптимальная температура карамели должна составлять 140°C. За это время фрукты нарежьте на небольшие кусочки и насадите их на шпажки.
Готовность сиропа проверьте с помощью ледяной воды. Капните в нее немного карамели — если она застынет, значит сироп готов.
Затем просто обмакните шпажки в сахаре, а после сразу окуните в воду. Когда сахар схватится, достаньте фрукты и выложите их на блюдо, советует портал «Аймкук».
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