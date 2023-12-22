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Вместо банальной нарезки: опытные хозяйки подают к столу фрукты в «стекле»

Вместо банальной нарезки: опытные хозяйки подают к столу фрукты в «стекле»
Как красиво подать фрукты на праздник

Весь секрет в особой карамели.

Классической фруктовой нарезкой уже никого не удивишь. Поэтому опытные хозяйки придумали необычный способ подачи фруктов. Плоды можно использовать любые, весь секрет заключается в сиропе, который создаст эффект льдинок или стекла.

Вам понадобятся:

  • сахар — 200 г,
  • вода — 70 мл,
  • лимонный сок — 1 ч. л.,
  • фрукты — по вкусу.

Смешайте в сотейнике сахар, сок лимона и воду. Варите содержимое около 10–15 минут. Оптимальная температура карамели должна составлять 140°C. За это время фрукты нарежьте на небольшие кусочки и насадите их на шпажки.

Готовность сиропа проверьте с помощью ледяной воды. Капните в нее немного карамели — если она застынет, значит сироп готов.

Затем просто обмакните шпажки в сахаре, а после сразу окуните в воду. Когда сахар схватится, достаньте фрукты и выложите их на блюдо, советует портал «Аймкук».

Источник фото: Фотобанк - unsplash.com

Общество Рецепты
22 декабря 2023 08:00
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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