Бесполезная химия: стоит ли опрыскивать сад во время затяжных дождей

Мифы и правда о защите сада в непогоду.

Лето — время, когда сады и огороды радуют нас плодами своих трудов. Однако, обильные дожди могут стать серьезным испытанием для урожая, ведь вредители, несмотря на непогоду, не дремлют.

Возникает вопрос: есть ли смысл опрыскивать растения средствами от насекомых, если дожди идут постоянно? И как вообще бороться с вредителями, если месяц льет, как из ведра?

На эти вопросы порталу «Городовой» ответила агроном Елизавета Тихонова, поделившись своими знаниями и опытом.

Дождь — друг или враг? Влияние непогоды на активность вредителей

Многие садоводы-любители задаются вопросом, насколько эффективны химические обработки растений во время затяжных дождей.

Елизавета Тихонова Агроном «Да вы знаете, вредители сами с трудом дождь выдерживают. Не все выдерживают. Вы знаете, они очень неактивны», — успокаивает Елизавета Тихонова.

Действительно, дождливая погода оказывает значительное влияние на активность насекомых. Кроме того, если к дождю добавляется еще и низкая температура, то вредители и вовсе теряют активность и, по словам агронома, «как бы вот впадают в анабиоз».

В этот период они менее вредны и опасны, так как становятся малоподвижными.

Опрыскивание под дождем — пустая трата времени?

Однако, несмотря на снижение активности вредителей, садоводы не должны терять бдительность. Важно понимать, что эффективность химических обработок напрямую зависит от погодных условий.

«По моему вот наблюдению, если вы обработали под дождь, ну, особенно вот как вечером вы обработали, ночью или утром пошел дождь. На солнце не постояло, на свету не постояло. Ну, это бесполезно», — подчеркивает Елизавета Тихонова.

Действительно, дождь смывает защитные препараты с растений, не давая им в полной мере проявить свое действие. Поэтому, опрыскивание в дождливую погоду — это зачастую пустая трата времени и средств.

Лучше дождаться благоприятных погодных условий, когда препарат сможет закрепиться на листьях и стеблях растений и оказать максимальный эффект.

Слизни — главная угроза в дождливое лето: Эффективные методы борьбы

Особую проблему в дождливое лето представляют слизни — прожорливые вредители, способные уничтожить значительную часть урожая. Борьба с ними требует особого подхода. Елизавета Тихонова делится своим опытом:

«От слизней только механическое воздействие. Давлю, режу».

К сожалению, в условиях повышенной влажности химические препараты против слизней малоэффективны. Гранулы, предназначенные для отравления вредителей, просто смываются дождем.

«Потому что разбрасывать гранулы, гранулы под дождь разбрасывать бесполезно. Они смываются с них все. Это только насухо», — объясняет агроном.

Поэтому, наиболее эффективным методом борьбы со слизнями в дождливую погоду остается ручной сбор. Можно, как предлагает соседка Елизаветы Тихоновой, собирать слизней в бутылку с солью.

Этот способ, хоть и трудоемкий, позволяет контролировать численность вредителей и защитить урожай.

Главный секрет успешной борьбы с вредителями — наблюдательность

В заключение, стоит отметить, что успешная борьба с вредителями в дождливое лето требует от садовода внимательности и наблюдательности. Важно регулярно осматривать растения, выявлять признаки поражения и принимать своевременные меры.

Погода — не приговор, и даже в самых неблагоприятных условиях можно сохранить свой урожай, применяя правильные методы защиты.