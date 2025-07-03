Затопленные шедевры Петербурга: как наводнения испытывали на прочность Летний сад и его сокровища

Летний сад — символ Петербурга, переживший взлеты и падения, смену эпох и разрушительную силу стихии. Его история тесно переплетена с историей города, а его облик менялся под влиянием вкусов правителей и неумолимой природы.

Что происходило с садом после смерти Петра I?

От барокко к пейзажу: Эволюция ландшафта

Изначально главный вход в Летний сад располагался со стороны Невы — тогда еще без набережной, лишь с пологим берегом. Екатерина II распорядилась мостить набережные в гранит, и первой стала Дворцовая. Почти все строения в Летнем саду были снесены, а сам сад отодвинулся от реки.

Чтобы предотвратить вандализм, решено было заменить петровское ограждение. Ю.М. Фельтен и П.Е. Егоров, фавориты Екатерины II, создавали новую ограду на протяжении 15 лет, и она по праву считается самой красивой кованой решеткой в мире.

Однако 10 сентября 1777 года случилось сильнейшее наводнение, когда вода поднялась на 321 см. Большая часть фонтанов была уничтожена, скульптуры и деревья смыты.

Екатерина II, не любившая стриженые деревья и фонтаны, приказала не восстанавливать их, а деревья больше не стричь. Так Летний сад стал больше похож на пейзажный парк. Также осушили Овальный пруд и Поперечный канал, деливший парк на две части.

Как пишет канал «Прогулки по Санкт-Петербургу», к концу XVIII века многое пришло в негодность. До наших дней с петровских времен дошел только Летний дворец Петра I.

Однако Летний сад продолжал выполнять свою «просветительскую» функцию: с 1751 года здесь проводились концерты роговой музыки, а позже стали выступать духовые оркестры. Именно в Летнем саду впервые публике представили воспитанниц Смольного института.

Стихия и возрождение: наводнения и их последствия

Второе наводнение произошло в 1824 году — уровень воды достиг отметки 421 см. После этого на месте разрушенного Грота по проекту Росси построили Кофейный домик, подняли грунт, насыпали новые аллеи и очистили пруд. А в 1827 году появился Чайный Домик.

В 1924 году Ленинград пережил еще одно мощное наводнение, затопившее скульптуры. Погибло около 600 деревьев, были повреждены бюсты и статуи.

Легенды и тайны решетки Летнего сада

Существует легенда об англичанине, мечтавшем увидеть решетку Летнего сада перед смертью. Он приплыл в Петербург на яхте, бросил якорь напротив сада, посмотрел на решетку и, сказав, что красивее уже ничего не увидит, приказал отчаливать.

По другой легенде, в 1930-е годы американцы хотели купить решетку в обмен на сотни паровозов, но большевики отказали. В те годы решетку частично разобрали из-за построенной справа от ворот часовни в честь спасения Александра II.

Спустя время большевики разобрали часовню и вернули ограде исторический вид.

Современность: бережное восстановление

Каждый раз, после всех наводнений, Летний сад бережно восстанавливали. Последняя реконструкция прошла в 2011 году с целью воссоздания облика регулярного сада с симметричными аллеями.

Были восстановлены 8 петровских фонтанов, голубятня, Малая оранжерея, Аптекарский огород. 90 статуй заменили копиями, а в парке осталась скульптура «Мир и Победа» — для сохранности оригиналов.

Раскопки показали, что уровень сада был ниже на 1 метр, а у Летнего дворца на 1,6 метра.

Летний сад — это не просто парк, это живая история Петербурга, запечатленная в камне, воде и зелени.