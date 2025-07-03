Эрмитаж без очередей: как попасть в музей быстро и что ждет его в ближайшем будущем

Если вы собираетесь в Петербург и мечтаете увидеть Эрмитаж без утомительных очередей, то стоит поспешить. Планируется большая реставрация музея.
А чтобы попасть в Эрмитаж без очередей и лишних неудобств, расскажем лайфхаки опытных туристов.
Покупайте билеты онлайн заранее
Самый простой и проверенный способ — купить электронный билет на официальном сайте Эрмитажа. Это не только удобно, но и позволяет пройти через отдельный вход, минуя длинные очереди у касс.
Билет можно показать с телефона или распечатать — главное, внимательно вводить данные при покупке. Особенно это важно в высокий сезон, когда билеты быстро раскупают.
Выбирайте правильное время для визита
Гиды отмечают, что пик наплыва туристов — утро, сразу после открытия музея (обычно с 10:00 до 11:00), а также выходные и праздничные дни.
Чтобы избежать толпы, лучше приходить в будни, особенно в среду или четверг, а еще — ближе к обеду или после 14:00. В это время посетителей значительно меньше, и можно спокойно гулять по залам.
Используйте альтернативные входы
Основной вход — через Большой двор Зимнего дворца — часто забит людьми. Но есть и другие варианты. Например, вход через Главный штаб Эрмитажа (здание напротив Зимнего дворца) или через Малый Эрмитаж.
С электронным билетом можно попасть именно через эти менее загруженные входы и сэкономить время. А оно в музее точно понадобится.
Запишитесь на экскурсию с гидом
Если хотите не просто быстро пройти, но и получить интересные рассказы о шедеврах, стоит взять экскурсию с гидом. Такие билеты тоже дают право на проход без очереди.
К тому же экскурсовод поможет сориентироваться в огромном музее и расскажет истории, которые не найдешь в путеводителях. Это отличный вариант для тех, кто ценит время и хочет узнать больше.
Избегайте бесплатных дней и понедельников
В Эрмитаже есть дни бесплатного посещения — например, третий четверг каждого месяца и некоторые праздничные даты. Казалось бы, отличный шанс, но в эти дни музей переполнен.
Также не стоит идти в понедельник — музей закрыт. Повторимся, лучше выбрать обычный будний день и купить билет заранее.
Дополнительные советы для комфортного визита
|Совет
|Пояснение
|Планируйте маршрут заранее
|Эрмитаж огромен, и за один раз увидеть все невозможно. Лучше выбрать 2–3 отдела по интересам — например, живопись, скульптуру или драгоценности
|Скачайте карту музея или возьмите путеводитель
|Это поможет не заблудиться и не тратить время на поиски залов
|Одевайтесь удобно и слоями
|В залах может быть прохладно, а в толпе — жарко
|Приходите за 15–20 минут до начала сеанса, если у вас экскурсия или билет с определенным временем
|Опоздание может привести к потере билета
Чтобы не стоять в очереди в Эрмитаж, достаточно немного подготовиться: купить билет онлайн, выбрать правильное время и вход, а лучше — записаться на экскурсию.
Так вы сэкономите часы и получите удовольствие от знакомства с уникальными коллекциями без лишнего стресса.
Таким образом, если вы хотите увидеть Эрмитаж в его нынешнем виде, не откладывайте визит на слишком далекое будущее — скоро начнется большой этап обновления. И используйте советы гидов и туристов.