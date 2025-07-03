Эрмитаж без очередей: как попасть в музей быстро и что ждет его в ближайшем будущем

Стоит посетить музей в скором времени, так как его ждут масштабные изменения.

Если вы собираетесь в Петербург и мечтаете увидеть Эрмитаж без утомительных очередей, то стоит поспешить. Планируется большая реставрация музея.

А чтобы попасть в Эрмитаж без очередей и лишних неудобств, расскажем лайфхаки опытных туристов.

Покупайте билеты онлайн заранее

Самый простой и проверенный способ — купить электронный билет на официальном сайте Эрмитажа. Это не только удобно, но и позволяет пройти через отдельный вход, минуя длинные очереди у касс.

Билет можно показать с телефона или распечатать — главное, внимательно вводить данные при покупке. Особенно это важно в высокий сезон, когда билеты быстро раскупают.

Выбирайте правильное время для визита

Гиды отмечают, что пик наплыва туристов — утро, сразу после открытия музея (обычно с 10:00 до 11:00), а также выходные и праздничные дни.

Чтобы избежать толпы, лучше приходить в будни, особенно в среду или четверг, а еще — ближе к обеду или после 14:00. В это время посетителей значительно меньше, и можно спокойно гулять по залам.

Используйте альтернативные входы

Основной вход — через Большой двор Зимнего дворца — часто забит людьми. Но есть и другие варианты. Например, вход через Главный штаб Эрмитажа (здание напротив Зимнего дворца) или через Малый Эрмитаж.

С электронным билетом можно попасть именно через эти менее загруженные входы и сэкономить время. А оно в музее точно понадобится.

Запишитесь на экскурсию с гидом

Если хотите не просто быстро пройти, но и получить интересные рассказы о шедеврах, стоит взять экскурсию с гидом. Такие билеты тоже дают право на проход без очереди.

К тому же экскурсовод поможет сориентироваться в огромном музее и расскажет истории, которые не найдешь в путеводителях. Это отличный вариант для тех, кто ценит время и хочет узнать больше.

Избегайте бесплатных дней и понедельников

В Эрмитаже есть дни бесплатного посещения — например, третий четверг каждого месяца и некоторые праздничные даты. Казалось бы, отличный шанс, но в эти дни музей переполнен.

Также не стоит идти в понедельник — музей закрыт. Повторимся, лучше выбрать обычный будний день и купить билет заранее.

Дополнительные советы для комфортного визита

Совет Пояснение Планируйте маршрут заранее Эрмитаж огромен, и за один раз увидеть все невозможно. Лучше выбрать 2–3 отдела по интересам — например, живопись, скульптуру или драгоценности Скачайте карту музея или возьмите путеводитель Это поможет не заблудиться и не тратить время на поиски залов Одевайтесь удобно и слоями В залах может быть прохладно, а в толпе — жарко Приходите за 15–20 минут до начала сеанса, если у вас экскурсия или билет с определенным временем Опоздание может привести к потере билета

Чтобы не стоять в очереди в Эрмитаж, достаточно немного подготовиться: купить билет онлайн, выбрать правильное время и вход, а лучше — записаться на экскурсию.

Так вы сэкономите часы и получите удовольствие от знакомства с уникальными коллекциями без лишнего стресса.

Таким образом, если вы хотите увидеть Эрмитаж в его нынешнем виде, не откладывайте визит на слишком далекое будущее — скоро начнется большой этап обновления. И используйте советы гидов и туристов.