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Вместо горы майонеза: заправьте любимые салаты этим легким соусом

Вместо горы майонеза: заправьте любимые салаты этим легким соусом
Чем заменить майонез в новогодних блюдах

Готовится из обычного йогурта.

Чаще всего праздничные салаты заправляют обычным майонезом. Но если хочется чего-то более легкого, возьмите на заметку рецепт соуса на основе йогурта. Получится не менее вкусно и не так вредно для фигуры.

Вам понадобятся:

  • натуральный йогурт — 200 мл,
  • лимонный сок — 1 ст. л.,
  • чеснок — 1 зубчик,
  • специи — по вкусу.

Йогурт переложите в соусник. Добавьте к нему лимонный сок, измельченный чеснок и любимые специи. Тщательно перемешайте компоненты и заправьте получившимся соусом любое блюдо, советует портал «Лайфхакер». Приятного аппетита!

Источник фото: Фотобанк - unsplash.com

Общество Рецепты
31 декабря 2023 10:30
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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