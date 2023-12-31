Вместо горы майонеза: заправьте любимые салаты этим легким соусом

Чаще всего праздничные салаты заправляют обычным майонезом. Но если хочется чего-то более легкого, возьмите на заметку рецепт соуса на основе йогурта. Получится не менее вкусно и не так вредно для фигуры.

Вам понадобятся:

натуральный йогурт — 200 мл,

лимонный сок — 1 ст. л.,

чеснок — 1 зубчик,

специи — по вкусу.

Йогурт переложите в соусник. Добавьте к нему лимонный сок, измельченный чеснок и любимые специи. Тщательно перемешайте компоненты и заправьте получившимся соусом любое блюдо, советует портал «Лайфхакер». Приятного аппетита!

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