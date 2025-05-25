«Внутри нас петербургский ритм»: где в Северной столице Хабенскому становится тепло на душе

Заземляется на родине, а после возвращается в Москву.

Константин Хабенский давно живёт в Москве — прежде всего потому, что работает в столичных театрах. Он является художественным руководителем МХТ имени А. П. Чехова, играет в ключевых постановках, сам ставит спектакли. Однако в его сердце по-прежнему живёт Петербург.

На гастролях Московского художественного театра в Александринке актёр рассказывал, как ощущает связь с родным городом. По словам Хабенского, петербургский ритм остаётся в нём до сих пор — как и в Юрии Стоянове, с которым он сравнил своё ощущение внутренней принадлежности к Северной столице.

«Мы оба живём в Москве, но внутри нас петербургский ритм», — сказал он.

Артист также с теплотой вспомнил учёбу в ЛГИТМиКе и своего педагога Вениамина Фильштинского. Он подчеркнул, что именно благодаря институту и мастеру обрёл не только профессию, но и глубокое уважение к театру как к делу всей жизни.

Когда Хабенский приезжает в Петербург, зимой он старается навещать друзей — особенно тех, кто «ждёт и с кем можно поговорить». А вот летом, когда город особенно прекрасен, он предпочитает прогулки по рекам и каналам в период белых ночей.

Несмотря на занятость и московскую прописку, для Хабенского Петербург остаётся родным — городом, с которым его навсегда связала молодость, профессия и ритм жизни.