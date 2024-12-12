Во всем мире его называют пончиком: почему только в Петербурге у пышки есть дырка

Пышка — это больше, чем просто сладость для жителей Санкт-Петербурга. Она давно стала символом города, наряду с Эрмитажем и Медным всадником. Но вот вопрос, который, возможно, возникал у каждого, кто пробовал это культовое лакомство: почему у пышек есть дырка? Ответ кроется не только в истории, но и в логике приготовления.

Капитан и штурвал: легенда о возникновении блюда

Согласно городской легенде, изобретение пышки с дыркой принадлежит морскому капитану. Как гласит предание, однажды во время ночной вахты он перекусывал пышкой, когда неожиданно началась буря. Чтобы не потерять своё угощение, капитан надел пышку на спицу рулевого колеса. Позже он приказал корабельному повару выпекать пышки именно с таким дизайном — чтобы их можно было легко держать даже в условиях качки. Так или иначе, идея прижилась и дошла до наших дней.

Практическое обоснование

Если оставить легенду в стороне, то пекари утверждают: дырка в пышке — это вовсе не случайность. Она помогает тесту равномерно пропекаться в кипящем масле. Такая форма гарантирует, что даже серединка, которая в круглой выпечке может оставаться сыроватой, будет идеальной. К тому же, доставать пышку из кипящего жира с помощью специальных щипцов гораздо удобнее, если в ней есть дырка.

Пышки как культурный ритуал

Пышки в Петербурге — это не просто еда, это традиция. Культовые пышечные города, где лакомство щедро посыпают сахарной пудрой, стали местами паломничества как для местных жителей, так и для туристов. Выпить чашечку кофе с пышкой — ритуал, с которого начинается день для многих петербуржцев.

Так что, если вы окажетесь в Северной столице, не забудьте попробовать настоящие петербургские пышки. Возможно, в их дырке вы найдёте не только практичность, но и частичку петербургского духа.