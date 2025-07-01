Что ждать от июля 2025: какая погода будет в Центральной России и на юге

Только закончился необычный июнь, как подоспел прогноз на второй месяц лета. Июль 2025 года тоже обещает быть довольно непредсказуемым и не слишком радостным для многих регионов России.

Если вы надеялись на классическое жаркое лето с долгожданным солнцем и теплом — приготовьтесь к сюрпризам. Что же нам готовит погода в этом месяце.

Москва и Центральная Россия: прохлада и дожди вместо жары

В столице июль будет скорее прохладным и дождливым, чем жарким и солнечным. Средняя дневная температура ожидается около +23…+24 градусов, а ночами воздух будет остывать до +13…+15 градусов.

Для середины лета это довольно прохладно, особенно если вспомнить, что обычно в июле в Москве бывает теплее.

Особенно сильные дожди ожидаются в первые десять дней, когда над Москвой пройдет мощный циклон. После этого температура немного стабилизируется, но настоящей жары ждать не стоит.

Максимум — около +25 градусов, и то ненадолго. Метеорологи отмечают, что жара в июле 2025 года в Москве будет скорее исключением, чем правилом.

Санкт-Петербург: облачно и влажно

Питер в июле тоже не порадует солнцем. Температура воздуха днем будет колебаться в районе +20…+23 градусов, ночью — около +13…+15. Облаков и дождей ожидается достаточно.

Грозы возможны, но без серьезных штормов. Ветер будет умеренным, иногда с порывами до 10–12 м/с. Влажность воздуха — повышенная, особенно утром, что создаст типичный петербуржский влажный климат, пишут Известия.

Южные регионы: жара и пожары

В южных регионах России — Краснодарском крае, Ростовской области и Крыму — ситуация совсем иная. Там июль обещает быть по-настоящему жарким и сухим.

Дневные температуры будут держаться в районе +30…+34 градусов, а ночью редко опускаются ниже +25. Так что для пляжного отдыха будет отличная погода.

Краснодарский край также столкнется с меньшим количеством дождей, чем обычно, хотя и больше, чем в прошлом году.

Сибирь и Дальний Восток: пожары и дым

На севере и востоке страны ситуация с пожарами уже сейчас критическая. Весной начался сезон лесных возгораний, и к июлю площадь пожаров превысила 600 тысяч гектаров.

Погода там жаркая и сухая, что способствует распространению огня. Именно там сбывается прогноз о самом жарком лете за последние 50 лет.

Так что в Москве и Санкт-Петербурге не ждем жаркого лета и не убираем далеко зонтики и куртки. А на юге России остерегаемся жары и пожаров, но при этом наслаждаемся пляжным сезоном.

Июль 2025 года — это месяц, когда лето будет не таким, как обычно. Но даже в пасмурные и дождливые дни можно найти свои плюсы: свежий воздух, отсутствие изнуряющей жары и возможность насладиться природой без толп туристов.