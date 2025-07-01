От «углов» и койко-мест до модного бельэтажа: как арендовали жилье в Петербурге более 100 лет назад

Жилищный вопрос всегда был проблемой номер один и в начале XX века.

Петербург всегда был огромным и живым городом, куда каждый год приезжали тысячи людей — чиновники, студенты, военные, рабочие и купцы. Но вот с жильем все было не так просто.

Купить квартиру могли далеко не все, а вот снять — приходилось почти всем. И именно аренда квартир в начале XX века была настоящим социальным феноменом с кучей своих правил и хитростей.

Почему аренда?

Собственное жилье было дорогим удовольствием. Земля и дома стоили дорого, а город рос быстрее, чем строились новые здания.

Поэтому большая часть горожан снимала квартиры, комнаты или даже «углы» — маленькие части комнат, отделенные занавесками или ширмами. Иногда люди снимали койки — то есть спали посменно, чтобы сэкономить.

Такая плотность заселения доходила до критических размеров: в бедных квартирах на одного человека приходилось меньше одного кубометра пространства.

Доходные дома — особый вид жилья

В Петербурге строились так называемые доходные дома — здания, специально рассчитанные на сдачу жилья в аренду. Их владельцы были купцами и промышленниками.

Эти дома часто имели курдонеры — внутренние дворы, которые обеспечивали свет и воздух, а также отдельные парадные лестницы для жильцов и прислуги. В таких домах квартиры с окнами на улицу и удобствами ценились выше всего.

Как искали жилье?

Искать квартиру было не так уж и сложно — почти как сегодня, только без интернета.

В Петербурге выходило множество газет с объявлениями о сдаче жилья, а на окнах домов или дверях висели цветные бумажки: синяя — вся квартира, белая — комната, зеленая — «угол».

Можно было просто прогуляться по району и посмотреть, что предлагают. Кроме того, существовали квартирные бюро, которые за деньги помогали найти жилье, но их услуги были дорогими и не для всех.

Коммуналки и субаренда

Если снять целую квартиру было дорого, арендаторы часто пересдавали комнаты или углы другим — так появлялись коммунальные квартиры. В одной комнате могли жить несколько семей, отделенных занавесками.

«Углы» с окнами стоили дороже, а те, что в глубине комнаты — дешевле. Жизнь там была тесной и шумной.

Договор и правила

При съеме квартиры заключали договор найма, где прописывались все условия: срок аренды, размер платы, обязанности по уборке, запреты на перепланировки и даже на содержание животных.

Популярные квартиры и этажи

Самыми востребованными были пятикомнатные квартиры — их можно было сдавать по комнатам и таким образом компенсировать расходы, пишет сайт Арент Петербург.

Двухкомнатные квартиры были менее популярны, так как их сложнее было сдавать по частям. В начале XX века модным считался бельэтаж — второй этаж с высокими потолками и большими окнами.

Но с появлением лифтов стали ценить и верхние этажи с мансардами — это считалось признаком статуса.