«Воровская» или царская: как в России играли свадьбы до революции

Свадьба в царской России — это была настоящая феерия правил, традиций и ритуалов, далеко не похожая на современное празднование.

Чтобы свадьбу считали «добропорядочной», нужно было соблюсти массу тонкостей, которые появлялись и менялись на протяжении веков, особенно при Петре Великом.

Как выбирали жену (или мужа) в царской России?

В древней Руси родители часто решали за молодых, с кем им жить. О романтике здесь можно было забыть: браки заключали по расчету, политическим или социальным соображениям.

Петр Великий и его реформы

При Петре I эта система стала меняться. Жених и невеста могли отказаться от замужества.

Появились четкие нормы, которые запрещали роман с крепостными или близкими родственниками.

Тайные и «воровские» свадьбы — зачем так?

Не все могли честно сыграть свадьбу с благословением родителей. Молодые прибегали к так называемым «воровским» свадьбам — то есть тайным бракам.

Причем невесту могли «похитить» с ее согласия. Такие пары рисковали — церковь и общество порой их осуждали, но количество тайных свадеб было довольно большим.

Обычно после тайной свадьбы молодые стремились примириться с родителями и получить от них благословение и приданое — иначе «добропорядочной» такую пару не считали.

Как проходила настоящая царская свадьба?

Если же свадьба была официальной и царской — это было совсем другое дело — почти государственное событие.

Интересный момент — молодые перед венчанием вообще не могли увидеть друг друга. День венчания проходил строго по древнему «свадебному чину», который прописывал каждый шаг.

Любопытно, что на свадебном пиру царская пара практически ничего не ела и не пила — их задача была скорее символической, а столы под их чарками отправлялись почетным гостям, пишет сайт Наука и жизнь.

Что происходило после венчания?

После церемонии и пира молодые отдыхали, наслаждались банными процедурами и еще несколько дней устраивались пиршества и приемы.

Интересно, что царская свадьба была не просто праздником любви — это была демонстрация власти, стабильности и будущего династии.