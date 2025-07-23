Город у воды, но не для плавания: почему в водоемах Петербурга купаться опасно

Лето — это время отдыха у воды, но в Петербурге 2025 года купаться на городских пляжах оказалось рискованно.

По итогам проверок Роспотребнадзора, качество воды на всех 24 официальных пляжах города не соответствует санитарным нормам.

Постоянный мониторинг

Пляжи Петербурга и области постоянно проверяет Роспотребнадзор. Проблема сохраняется уже не первую неделю.

Если 15 июля были признаны благоприятными 1-е Суздальское озеро (Верхнее) и Безымянное в Красносельском районе, то на этой неделе ни один водоем не прошел проверку ведомства.

Из-за загрязнения воду нельзя считать чистой и безопасной на пляжах в Курортном, Выборгском, Кронштадтском и других районах города.

Что в области?

В Ленинградской области дела обстоят немного лучше — там пригодны для купания Озеро Отрадное в поселке Плодовое Приозерского района и Царицыно в северной стороне пляжа.

Остальные водоемы неблагоприятны для купания, а это значит, что в этих местах можно подхватить серьезные инфекции: кишечные заболевания, энтеровирусы и даже вирусный гепатит А.

Тревожная статистика

Причины загрязнения разные: сброс сточных вод, бытовой и промышленный мусор, а также влияние большой городской нагрузки и осадков ухудшают качество водоемов.

Растет и число несчастных случаев на воде.

За нынешнее лето в Петербурге утонули уже 17 человек, среди них двое детей, сообщили в МЧС. С 18 по 20 июля — пять жертв.

Спасатели активно патрулируют самые популярные места отдыха и проводят профилактические беседы, пытаясь предотвратить новые трагедии.

МЧС подчеркивает: нельзя купаться в нетрезвом виде, нырять с мостов и обрывов, а также оставлять детей без присмотра даже на мелководье.

Особенно важно соблюдать осторожность в жаркую погоду — синоптики прогнозируют, что жара в Петербурге сохранится до конца июля, с температурами +27...+30°С.