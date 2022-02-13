Вот за какую невинную привычку детства Аллу Довлатову застыдил народ

Аллу Довлатову часто критикуют за выбор одежды и легкомысленное поведение. Но 47-летняя ведущая отмахивается от нравоучений и продолжает делать то, что ей хочется.
Недавно гостьей Довлатовой на ее радиошоу стала известная актриса Олеся Судзиловская. По окончанию передачи Алла традиционно пригласила гостью на танцпол. Довлатова и Судзиловская весело и энергично отжигали под песню «Про белые розы».
Алла отплясывала в бежевом мини-платье оригинального покроя. Некоторым показалось, что ведущая выбрала не подходящий ее возрасту наряд.
«Чем „взрослее“ девушки, тем все короче и короче становятся платья», — скептически отозвалась о наряде Довлатовой одна из фолловеров.
«Этому платью 10 лет. Я короткое с детства ношу и не собираюсь от этой привычки отказываться, пока ноги позволяют», — парировала критику подписчицы ведущая. «А почему бы и нет, если есть, что показать», — поддержали Аллу поклонники.