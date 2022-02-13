Городовой / Шоу-бизнес / Вот за какую невинную привычку детства Аллу Довлатову застыдил народ
Новости по теме
Про Петербург
Последние новости
Единственный «медленный город» в России: места, которые делают Светлогорск особенным Общество
«Апокалипсис в метро»: Петербург снова оказался на грани транспортного коллапса Город
«Необходимо «разбередить» рану, чтобы очистить ее от гноя»: зачем петербуржцам нужно помнить блокаду Общество
От Петербурга до Парижа: как коммунальные квартиры продолжают менять жизнь городов Общество
Ключевой символ Петербурга: почему Неву называют рекой, хотя это не совсем так Общество
Интересное
Николай Цискаридзе неожиданно вернулся на сцену, но не в балет Николай Цискаридзе неожиданно вернулся на сцену, но не в балет Читать далее 3 марта 2025
«Инкогнито из Петербурга»: что на самом деле случилось с фильмом легендарного Леонида Гайдая «Инкогнито из Петербурга»: что на самом деле случилось с фильмом легендарного Леонида Гайдая Читать далее 3 февраля 2025
«Ленфильм» зовет Бена Аффлека: вирусное видео о переезде звёзд в Россию «Ленфильм» зовет Бена Аффлека: вирусное видео о переезде звёзд в Россию Читать далее 17 января 2025
Плющенко и Ягудин вновь сойдутся на льду в Петербурге Плющенко и Ягудин вновь сойдутся на льду в Петербурге Читать далее 17 января 2025
Дочь Меньшова почтила память покойного отца в его юбилей: обошлась всего парой фраз Дочь Меньшова почтила память покойного отца в его юбилей: обошлась всего парой фраз Читать далее 17 сентября 2024
Теги
Санкт-Петербург Эксклюзив Интересные факты Достопримечательности Туризм
Категории
Общество Спорт

Вот за какую невинную привычку детства Аллу Довлатову застыдил народ

Опубликовано: 13 февраля 2022 08:30
Вот за какую невинную привычку детства Аллу Довлатову застыдил народ
Вот за какую невинную привычку детства Аллу Довлатову застыдил народ
Legion-Media

Радиоведущую раскритиковали за смелый наряд

Аллу Довлатову часто критикуют за выбор одежды и легкомысленное поведение. Но 47-летняя ведущая отмахивается от нравоучений и продолжает делать то, что ей хочется.

Недавно гостьей Довлатовой на ее радиошоу стала известная актриса Олеся Судзиловская. По окончанию передачи Алла традиционно пригласила гостью на танцпол. Довлатова и Судзиловская весело и энергично отжигали под песню «Про белые розы».

Алла отплясывала в бежевом мини-платье оригинального покроя. Некоторым показалось, что ведущая выбрала не подходящий ее возрасту наряд.

«Чем „взрослее“ девушки, тем все короче и короче становятся платья», — скептически отозвалась о наряде Довлатовой одна из фолловеров.

«Этому платью 10 лет. Я короткое с детства ношу и не собираюсь от этой привычки отказываться, пока ноги позволяют», — парировала критику подписчицы ведущая. «А почему бы и нет, если есть, что показать», — поддержали Аллу поклонники.

Автор:
Оксана Иванова
Шоу-бизнес
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».