Вот за какую невинную привычку детства Аллу Довлатову застыдил народ

Аллу Довлатову часто критикуют за выбор одежды и легкомысленное поведение. Но 47-летняя ведущая отмахивается от нравоучений и продолжает делать то, что ей хочется.

Недавно гостьей Довлатовой на ее радиошоу стала известная актриса Олеся Судзиловская. По окончанию передачи Алла традиционно пригласила гостью на танцпол. Довлатова и Судзиловская весело и энергично отжигали под песню «Про белые розы».

Алла отплясывала в бежевом мини-платье оригинального покроя. Некоторым показалось, что ведущая выбрала не подходящий ее возрасту наряд.

«Чем „взрослее“ девушки, тем все короче и короче становятся платья», — скептически отозвалась о наряде Довлатовой одна из фолловеров.