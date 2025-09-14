Осенний must-have: 5 вещей, которые преобразят ваш гардероб без лишних усилий

Если вы еще не обновили свой гардероб к сезону дождей и уютных вечеров, самое время это сделать.

Осень наступает так быстро, что порой не успеваешь понять — то ли еще лето, то ли уже пора доставать из шкафа теплые вещи.

В такие моменты хочется обновить гардероб, чтобы не только выглядеть модно, но и чувствовать себя комфортно в любой ситуации: на работе, в кафе с друзьями или на спокойной прогулке.

Разбираемся вместе с экспертом, какие пять вещей помогут выглядеть стильно в осеннем сезоне.

Стилист-имиджмейкер Дарья Правич помогла «Городовому» разобраться с ключевыми трендами, которые должны быть в вашем гардеробе этой осенью.

Косуха

Эксперт отмечает, осень — самое творческое время для моды. Она позволяет играть с фактурами, наслаивать вещи и создавать по-настоящему выразительные образы.

Дарья Правич Стилист «Первая в списке — объемная косуха. Кожаная куртка байкерского кроя получила второе дыхание. На смену облегающим силуэтам пришли расслабленные, объемные модели. Они могут быть выполнены не только из кожи, но и из экокожи, вельвета или плотного текстиля с соответствующим кроем. Как носить: это идеальная альтернатива привычному пальто или пуховику. Наденьте ее поверх объемного свитера, платья с цветочным принтом или даже строгого костюма. Контраст бунтарской куртки и нежной или деловой основы — главная магия этого тренда», — говорит стилист.

Кружево

Разбавить серость в этом году стилист советует романтичным кружевом. Это неожиданный, но очень яркий тренд сезона.

«Я предлагаю отказаться от стереотипов и использовать его не только для вечерних выходов, но и в повседневности. Как носить: актуальны кружевные блузы, которые идеально смотрятся под пиджаками и косухами из первого пункта. Также в тренде платья с кружевными вставками или манишками, надетые поверх водолазок. Главное правило — баланс. Сочетайте ажурность с чем-то массивным и грубым: кожаными ботинками, объемным кардиганом или джинсами-бойфрендами», — советует эксперт.

Элегантный кашемир

Как отмечает эксперт, осень невозможна без уютных свитеров, и в этом сезоне абсолютный фаворит — кашемир.

Акцент делается на простые, но безупречные по качеству вещи: свитеры-регланы, джемперы с V-образным вырезом, платья-чехлы и пальто из этого благородного материала.

«Кашемир самодостаточен. Его можно носить с классическими брюками, юбками-миди из шелка или джинсами. Монохромные комплекты в одной цветовой гамме (например, комплект «верха» из кашемира и «низа» из шерсти) выглядят особенно стильно и дорого», — рассказывает Дарья Правич.

Широкий пояс

Широкие пояса появляются поверх всего: на пальто, пиджаках, платьях и даже объемных свитерах. Они не только добавляют образу структуру и завершенность, но и позволяют обозначить талию.

«Наденьте широкий кожаный пояс поверх длинного пальто или плаща — это мгновенно сделает ваш силуэт более женственным и собранным. Также попробуйте добавить его поверх кардигана или пиджака», — говорит стилист.

Бархат

В этом сезоне бархат особенно актуален в глубоких, насыщенных оттенках: изумрудном, сливовом, бордовом, темно-синем.

Бархатная вещь должна быть одной в образе, чтобы не перегружать его. Яркая бархатная блуза, юбка-миди или брюки станут идеальным акцентом.

Сочетать его можно с более простыми фактурами: хлопком, шерстью, кожей.