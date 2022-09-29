Поклонники не узнают актрису.
Продюсеру не могут простить его выходок.
Не так давно с подобными негативными вещами пришлось столкнуться Алле Довлатовой.
Недвижимость, где раньше певица жила с Шульгиным, купила Алла Довлатова.
Профайлер объяснила, как негативная энергетика жилища влияет на людей.
Именно она пригласила возлюбленного работать на радио.
Радиоведущую раскритиковали за смелый наряд
Исполнившую зажигательный танец ведущую высмеяли в сети
Новость о смерти востребованного журналиста сильно подкосила общественность
Пользователи Интернета высмеяли нахождение артистки на свадебном ток-шоу
Многие предположили, что актера вымотала борьба с новым худруком театра Моссовета
Певица рассказала, каким должен быть ее будущий партнер
Ведущая не стала скрывать любовь к «уколам красоты» и попросила совета.
Артистка представила себе идеального мужчину, с которым могла бы быть счастливой.
Странная идея актера позволила ему завязать отношения с коллегой.
Менеджер объяснила, куда на самом деле пропала артистка.
Артиста ждет долгая реабилитация, а пока он передвигается на костылях.
В отсутствии у артиста личной жизни ведущий обвинил его фанаток.
38-летняя теледива откровенно рассказала о закулисье популярного проекта.
Актер в первый раз опубликовал фото беременной возлюбленной.